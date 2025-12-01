La verdad detrás del supuesto rechazo de Dua Lipa a grabar con Android en sus conciertos, ¿prefiere IPhone?

Según el video que circuló en redes, la artista devolvió de inmediato el teléfono que le ofrecieron, lo que generó críticas por parte de seguidores que interpretaron el acto como discriminación hacia quienes tenían un dispositivo que no era un iPhone.

La reacción en redes fue inmediata. Algunos expresaron su molestia, mientras que otros cuestionaron la actitud como un rechazo hacia usuarios de Android.

La disputa entre quienes defienden su derecho a decidir con qué grabar y quienes la acusan de discriminación se intensificó tras la viralización del video.



dua lipa immediately discarding a fan's android just to pick up an iphone is so funny 😭 pic.twitter.com/Bzv6NBMvxB — ໊ (@addictionlipa) November 29, 2025

De acuerdo con lo que se ha difundido, no se trató de un rechazo absoluto a grabaciones, sino de una elección de dispositivo: el teléfono entregado por el fan aparentemente usaba la cámara trasera de un Android, mientras que el iPhone que ella eligió tenía el formato con el que Dua Lipa decidió filmar.

Ese matiz, que algunos fans defienden, ha generado debate entre quienes creen que fue un gesto razonable y quienes lo interpretan como un mensaje elitista.