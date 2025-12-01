El Festival de Cine de Los Cabos entra en una nueva etapa: cine, música, arte y experiencias inmersivas

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresará del 10 al 14 de diciembre de 2025 con su edición número 13, marcada por una transformación profunda que busca expandir su impacto cultural y creativo más allá de la pantalla. Con la visión #BeyondTheScreen, el festival confirma una nueva etapa donde el cine dialogará con otras expresiones como la música, el arte digital, la gastronomía y experiencias inmersivas que involucrarán al público dentro de un ecosistema creativo global.

De acuerdo con la directora del festival, Paola Desentis, esta nueva etapa busca “tender puentes entre cine y otras disciplinas creativas, posicionando a Puerto Los Cabos como un ecosistema cultural global”. La apuesta, además, refuerza la vocación turística del destino con apoyo de FITURCA, lo que permitirá generar derrama económica y fortalecer el posicionamiento internacional del festival como un referente tanto cultural como turístico.

