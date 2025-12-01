Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

El Festival de Cine de Los Cabos entra en una nueva etapa: cine, música, arte y experiencias inmersivas

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos anuncia su edición 2025 con una visión renovada: #BeyondTheScreen. Cine, arte digital, gastronomía, animación y un campus cultural redefinirán la experiencia del público.
lun 01 diciembre 2025 07:57 PM
MO_09367.jpg
Todo está listo para El Festival Internacional de Cine de Los Cabos. (Miguel Ortega / Cortesía. )

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresará del 10 al 14 de diciembre de 2025 con su edición número 13, marcada por una transformación profunda que busca expandir su impacto cultural y creativo más allá de la pantalla. Con la visión #BeyondTheScreen, el festival confirma una nueva etapa donde el cine dialogará con otras expresiones como la música, el arte digital, la gastronomía y experiencias inmersivas que involucrarán al público dentro de un ecosistema creativo global.

De acuerdo con la directora del festival, Paola Desentis, esta nueva etapa busca “tender puentes entre cine y otras disciplinas creativas, posicionando a Puerto Los Cabos como un ecosistema cultural global”. La apuesta, además, refuerza la vocación turística del destino con apoyo de FITURCA, lo que permitirá generar derrama económica y fortalecer el posicionamiento internacional del festival como un referente tanto cultural como turístico.

Publicidad

Desde su creación, el festival ha sido reconocido como una plataforma estratégica que conecta el cine mexicano con la industria internacional, y en esta edición reafirma esa misión gracias al respaldo de Cinemex y nuevas alianzas institucionales, incluyendo la Escuela Superior de Cine (ESCINE). Esta colaboración permitirá fortalecer la selección de proyectos, workshops, mentorías y la visibilidad internacional del talento emergente.

MO_09283.jpg
Ximena Lamdrid será parte de los invitados especiales al Festival Internacional de Cine de Los Cabos (Cortesía. )

Uno de los cambios más importantes es la renovación del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que ahora se consolida como un brazo estratégico dedicado a proyectos en postproducción. Además, la nueva edición de la sección La Baja Inspira continuará impulsando historias conectadas con Baja California Sur, mientras que por primera vez la animación formará parte oficial del programa con su propia curaduría, masterclasses y convocatoria 2026.

Publicidad

El festival también evolucionará su formato físico: Puerto Los Cabos será sede de un campus cultural que integrará espacios como la Marina, Hotel El Ganzo, Crania, Cinemex Puerto Paraíso, San José del Cabo y el Jardín de las Esculturas, donde se realizarán proyecciones, paneles, encuentros profesionales y experiencias artísticas.

clausura festival de cine en los cabos
Daniela Alatorre, Paola Desentis, Juan Patricio Riverol y Ximena Lamadrid en la presentación de la edición 2025 del FICLosCabos. (Cortesía.)

El registro para público general ya está disponible en el sitio oficial del festival, donde próximamente se anunciarán invitados, programación, nominaciones y venta de boletos. La invitación está abierta para quienes buscan vivir el cine como una experiencia expandida: una propuesta donde la pantalla no es el límite, sino el punto de partida.

Publicidad

Tags

Cine

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad