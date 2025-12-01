Un rugido más inclusivo: así se vivió la función relajada de El Rey León en CDMX

Minutos antes de que el telón se levantara, dos figuras queridas irrumpieron en el escenario: Timón y Pumba. No para arrancar carcajadas —al menos no todavía— sino para acompañar. “Hoy vamos a compartir con todos ustedes una función relajada para que cada uno la disfrute a su manera.” dijo Sergio Carranza, intérprete de Pumba, con una calma que llenó la sala de alivio inmediato.

Esa frase fue, sin exageración, la llave que abrió la puerta invisible del miedo al juicio que tantas familias neurodivergentes cargan en espacios culturales y también confirmó algo más profundo: el teatro estaba aprendiendo a escuchar.

El Rey León presentó una función relajada en la personas con autismo y con neurodivergencias pudieron disfrutar del musical. (José Jorge Carreón / Cortesía. )

Después, llegaron las explicaciones claras y cuidadosas: “Los sonidos hoy estarán suavizados… y si lo necesitan, pueden moverse, levantarse o usar las áreas de descanso.” añadió Eli Nazau, quien interpreta a Timón.

Las luces no se apagaron por completo. No hubo estridencia. Hubo adaptación: volumen moderado, eliminación de luces estroboscópicas, accesibilidad física, señalética con pictogramas y áreas sensoriales disponibles.