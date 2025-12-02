Dua Lipa canta 'Bésame Mucho' al estilo Luis Miguel en su primer concierto en CDMX

La noche del 1 de diciembre quedará marcada en la memoria de muchos fans de Dua Lipa en México. En su primer concierto en la Ciudad de México, como parte del cierre de su gira global Radical Optimism Tour, la cantante británica sorprendió al interpretar en vivo el emblemático bolero Bésame Mucho, versión al estilo romántico de Luis Miguel, causando emoción y orgullo entre el público que llenó el Estadio GNP Seguro.
Dua Lipa inauguró su esperado paso por la Ciudad de México con un espectáculo que desató euforia desde el primer minuto. Bastó con que apareciera en el escenario luciendo un body plateado para que el Estadio GNP Seguros estallara en gritos, marcando el inicio de una noche llena de sus mayores éxitos globales.
Pero el instante más inesperado (y quizá el más memorable) llegó a mitad de la noche, cuando la cantante sorprendió al público al interpretar Bésame mucho, el icónico bolero de Consuelo Velázquez, en una versión inspirada en el estilo romántico de Luis Miguel.
Dua Lipa cantando “Bésame Mucho” la versión de Luis Miguel, en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/jxntCYKkPl— Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025
El gesto, que no estaba anunciado oficialmente, fue recibido como un guiño de cariño hacia la cultura mexicana y reforzó la conexión que Dua Lipa ha construido con su audiencia mexicana.
Así fue el tributo de Dua Lipa a Shakira que sorprendió a sus fans
La interpretación de Bésame Mucho en su primer concierto de la Ciudad de México no es un hecho aislado en la relación de Dua Lipa con el público latino.
La cantante británica ha demostrado en varias ocasiones su interés por la música en español y su deseo de conectar con las audiencias de la región a través de gestos musicales que van más allá de sus éxitos pop.
Durante su reciente paso por la capital colombiana como parte del Radical Optimism Tour, Dua cantó en vivo un clásico del repertorio latino: "Antología" de Shakira.
Con mucha emoción, la cantante detuvo su propio setlist para dedicar unas palabras en español antes de arrancar con el homenaje: “Hoy quiero cantar algo que me encanta muchísimo, un tema de una artista que me inspira por su evolución y por la forma en que ha tocado tanto a tantos corazones alrededor del mundo. Esto es ‘Antología’".
Dua Lipa cantando “Antología” de @Shakira en Colombia.pic.twitter.com/d0mZJHZbM5— Dua Lipa México (@dualipamexico) November 29, 2025