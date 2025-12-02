Dua Lipa canta 'Bésame Mucho' al estilo Luis Miguel en su primer concierto en CDMX

Dua Lipa canta ‘Bésame Mucho’ al estilo Luis Miguel en su primer concierto

Dua Lipa inauguró su esperado paso por la Ciudad de México con un espectáculo que desató euforia desde el primer minuto. Bastó con que apareciera en el escenario luciendo un body plateado para que el Estadio GNP Seguros estallara en gritos, marcando el inicio de una noche llena de sus mayores éxitos globales.

Dua Lipa (Getty Images)

Pero el instante más inesperado (y quizá el más memorable) llegó a mitad de la noche, cuando la cantante sorprendió al público al interpretar Bésame mucho, el icónico bolero de Consuelo Velázquez, en una versión inspirada en el estilo romántico de Luis Miguel.

Dua Lipa cantando “Bésame Mucho” la versión de Luis Miguel, en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/jxntCYKkPl — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025

El gesto, que no estaba anunciado oficialmente, fue recibido como un guiño de cariño hacia la cultura mexicana y reforzó la conexión que Dua Lipa ha construido con su audiencia mexicana.