En sus recientes shows en Latinoamérica, ha incluido covers locales que han sido muy bien recibidos: en Argentina cantó “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!, en Chile sorprendió con “Tu falta de querer” de Mon Laferte, y en Colombia interpretó “Antología” de Shakira, siempre adaptando los temas para conectar con el público en su idioma.

¿Qué canciones mexicanas cantará Dua Lipa en sus conciertos en CDMX?

Para México, las opciones más probables de covers que Dua Lipa podría interpretar incluyen clásicos mexicanos emblemáticos que le permitirían demostrar su buen español. Entre las canciones favoritas y más mencionadas por sus seguidores están:

