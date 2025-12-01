Dua Lipa está por presentarse en México como parte de su “Radical Optimism Tour” y, fiel a su tradición de interpretar canciones locales que rinden homenaje a cada país, se espera que sorprenda con covers de música mexicana en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025.
¿Qué canciones mexicanas cantará Dua Lipa en sus conciertos en CDMX?
En sus recientes shows en Latinoamérica, ha incluido covers locales que han sido muy bien recibidos: en Argentina cantó “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!, en Chile sorprendió con “Tu falta de querer” de Mon Laferte, y en Colombia interpretó “Antología” de Shakira, siempre adaptando los temas para conectar con el público en su idioma.
Para México, las opciones más probables de covers que Dua Lipa podría interpretar incluyen clásicos mexicanos emblemáticos que le permitirían demostrar su buen español. Entre las canciones favoritas y más mencionadas por sus seguidores están:
- “Querida” de Juan Gabriel, el himno del inmortal Divo de Juárez.
- Éxitos de Luis Miguel como “La Incondicional”, “Hasta que me olvides” y “Ahora te puedes marchar” como parte de un tributo especial.
- “Eres” de Café Tacvba y “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade, reconocidas entre el público mexicano y latino.
- También son mencionados temas icónicos como “Como la Flor” de Selena, “Sálvame” de RBD, “Oye mi amor” de Maná y clásicas baladas como “El Triste” de José José.
- Además, hay quienes apuestan por “Rosa Pastel” de Belanova y “Eres para mí” de Julieta Venegas, que tienen gran cariño generacional y popularidad entre públicos diversos.
El setlist principal de Dua Lipa en México mezclará sus éxitos globales como “Houdini”, “Don’t Start Now”, “Levitating” y “Break My Heart” con este esperado momento del cover local, que suele aparecer después de la canción “These Walls” en su show.
Los conciertos en México prometen ser una experiencia única donde Dua Lipa no solo mostrará lo mejor de su repertorio, sino que también rendirá un homenaje a la tradición musical mexicana.