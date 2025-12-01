Linda Hamilton regresa con fuerza en Stranger Things: “Tengo síndrome del impostor, pero sigo adelante”

Pocas dudas hay de que Linda Hamilton es una de las actrices emblemáticas de un cine que ya no existe más. Pero a ella los calificativos de ícono, leyenda y similares no le vienen bien. Con Sarah Connor –uno de sus roles más emblemáticos– redefinió lo que significaba ser una heroína. Décadas después, vuelve a colocarse frente al fin del mundo, esta vez desde el universo sobrenatural de Stranger Things. En la temporada final de la serie creada por los hermanos Du er, Hamilton interpreta a la Dra. Kay, una científica y general que observa, con la misma mezcla de disciplina y misterio, el caos que se apodera de Hawkins.
Con la serenidad de quien ha sobrevivido en la ficción a todos los futuros posibles, Linda habla desde su casa —rodeada de sus tres perros, Turk, Gladys y Wilma— sobre el vértigo de sumarse a una producción que definió a una nueva generación, el síndrome del impostor y de cómo ha dejado de verse en pantalla.
Publicidad
¿Cómo fue la primera vez que leíste el guión? Fue muy emocionante. Esperé con muchísimas ganas casi un año, desde que me contrataron hasta que leí el primer guión, debido a la huelga. Fue una larga espera preguntándome qué podría aportar a la serie. Me encanta Stranger Things, así que da nervios ser quien llega en la última temporada.
Como fan, ¿podrías describir el primer día en el set? Ni siquiera tuve tiempo, llegué y entré de lleno a grabar una escena explosiva. Pensaba: “¡Imposible que empiecen con esto! ¡Es enorme! Quiero asegurarme de que a los hermanos Duffer les guste mi trabajo”. Luego me di cuenta de que todas las escenas son así de importantes. Fue un primer día fantástico.
Sin spoilers, ¿qué puedes contarnos sobre tu personaje? Mi personaje es la Dra. Kay. Ella es científica y militar sobrecalificada. Tiene un interés muy específico, mientras que todos los demás buscan a Vecna, ella busca a Eleven. Eso es todo lo que puedo decir.
¿Y cómo fue crearla? Fue divertido. Intenté aportar algo muy diferente e inesperado. Probablemente fue un papel con más presión que otros; Durante mucho tiempo no supe cuál era la verdadera intención del personaje, También es interesante no tener un principio, un desarrollo y un final muy sólidos, es prácticamente improvisar episodio a episodio.
¿Cómo fue la comunicación con el reparto? Absolutamente encantadora, pasamos dos días larguísimos leyendo los guiones. ¡Madre mía!, fue maravilloso, sentarnos y adaptarnos. Fueron personas increíblemente generosas conmigo. Fue fantástico.
Publicidad
Formaste parte del cine de acción que definió las ochenta y ahora te unes a la serie que celebra esa época. ¿Qué se siente al revisitarlo desde una perspectiva diferente? Siempre les digo a las jóvenes actrices: “Si me abordaras en la calle y me dijeras: soy actor o actriz, ¿qué consejo me darías? Siempre respondo: ‘nunca actúen en películas de los 80’. Ya sabes, el pelo voluminoso, la estética… me cuesta incluso llamarla estética, no es mi estilo, ni mucho menos. Es muy gracioso cuánta gente está fascinada con los 80, pero tengo fotos que demuestran lo mal que se veía el pelo de esa época, parecía un casco. Dicho esto, fue divertido, muy divertido.
Tu carrera se caracteriza por personajes fuertes, complejos e incluso extremos ¿Fue una elección? Definitivamente no. Fue un papel que interpreté bien una vez y luego me llevó años entender que en la segunda película, Sarah Connor (el personaje de Terminator) tenía que ser una mujer desquiciada preparándose para un futuro horrible y tenía que ser fuerte, entonces me lancé a ello, y lo hice bien. Me interesan no solo las mujeres duras, sino la complejidad. He tenido suerte de interpretar personajes completamente locos, no los típicos personajes de todos los días. No soy una estrella de cine de primera línea, simplemente me encanta darlo todo en un papel.
“Ícono del cine de acción” ¿Te gustan frases similares a estas cuando hablan de ti?
Me siento muy incómoda con palabras como ícono, leyenda o cualquier otra similar. Tengo síndrome del impostor. Cada vez que empiezo un trabajo pienso: “¿Se darán cuenta de que no sé actuar?” Creo que es muy bueno estar tan entusiasmada y a la vez un poco nerviosa, significa que estás comprometida. No me bloqueo, me esfuerzo mucho para estar presente y ser la mejor versión de mi personaje. Me encanta mi trabajo. Prácticamente todo ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. Todo. Y eso es probablemente lo que la gente no entiende de mí: que me lo paso genial cada día en el set. Espero poder seguir así.
¿Qué lugar ocupa este proyecto en tu carrera?
Si fuera el último trabajo que tuviera, estaría bien. Tenía prestigio y es agradable tener eso un tiempo. Hago mucho trabajo que nadie ve porque es pequeño e independiente. Me lo pasé genial y me pareció inusual en muchos sentidos porque graban durante un año y eso fue una locura. Me gustó tener la energía para hacer algo así. Es lo que hacemos en este negocio. Tenemos mucha energía para los días largos y difíciles.
¿Lista para el estreno de la serie?
Estaré en Los Ángeles, luego iré a Londres. Me alegra, pero no la veré. Me alegra mucho ir a apoyar el programa, pero dudo mucho que lo vea. Dejé de ver mi trabajo hace mucho tiempo y ya conozco la historia, incluso al final, cuando leímos el último episodio todo el elenco en Atlanta. Fue tan conmovedor ver a esos maravillosos actores, el cierre de diez largos años, la emoción y la fuerza de esa lectura. Había una energía tan hermosa. Creo que me acompañará siempre.