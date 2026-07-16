¿Pueden descalificar a Argentina por las pancartas sobre las Islas Malvinas? Esto dice el reglamento de la FIFA

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada épica frente a Inglaterra, también abrió un nuevo frente de discusión después de que varios futbolistas celebraran con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo por su carga política.
Las imágenes provocaron reacciones inmediatas. Desde el Reino Unido, integrantes del gobierno solicitaron a la FIFA investigar lo ocurrido, al considerar que el organismo prohíbe las manifestaciones políticas dentro de sus competiciones. Pero la duda que comenzó a circular entre aficionados fue otra: ¿la FIFA puede descalificar a Argentina del Mundial 2026 por ese gesto? La respuesta corta es no, aunque sí existe la posibilidad de que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrente un procedimiento disciplinario.
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¿Qué pasó tras el Argentina vs. Inglaterra?
Después del silbatazo final en la semifinal disputada en Atlanta, varios jugadores argentinos ingresaron al campo con una pancarta que llevaba la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al histórico reclamo de soberanía que mantiene Argentina sobre el archipiélago administrado por el Reino Unido.
Las fotografías se viralizaron en cuestión de minutos y reavivaron un debate que trasciende el futbol. Mientras numerosos aficionados argentinos respaldaron el mensaje, autoridades británicas consideraron que se trató de una manifestación política incompatible con las normas de la FIFA.
¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre los mensajes políticos?
La FIFA mantiene desde hace años una política de neutralidad política dentro de sus torneos. Sus reglamentos y el Código de Conducta para los estadios prohíben la exhibición de banderas, pancartas, mensajes, ropa u otros elementos de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo durante las competiciones organizadas por el organismo.
Precisamente por esa disposición, el mensaje mostrado por los jugadores argentinos podría ser analizado por los órganos disciplinarios de la FIFA.
¿Puede la FIFA descalificar a Argentina del Mundial?
En teoría, la FIFA cuenta con mecanismos disciplinarios para sancionar infracciones a sus reglamentos. Sin embargo, una descalificación del torneo sería una medida extraordinaria y no corresponde a la sanción habitual para este tipo de casos.
En antecedentes similares, las consecuencias han consistido principalmente en: Multas económicas a las federaciones, advertencias o apercibimientos, apertura de expedientes disciplinarios y otras medidas administrativas dependiendo de la gravedad del caso. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de la FIFA que indique una descalificación de Argentina. Lo que sí ha trascendido es que el organismo analiza lo ocurrido y estudia la apertura de un procedimiento disciplinario.
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¿Hay antecedentes de sanciones por mensajes políticos?
La FIFA ha sancionado anteriormente a selecciones y federaciones por realizar manifestaciones consideradas políticas durante sus competiciones. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, cuando varias selecciones europeas desistieron de utilizar el brazalete OneLove después de que la FIFA advirtiera sobre posibles sanciones deportivas.
Argentina también cuenta con un antecedente: en 2014, la AFA recibió una multa luego de que jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje sobre las Islas Malvinas antes de un partido amistoso.
¿Qué podría pasar ahora con Argentina?
Por ahora existen varios escenarios posibles. El primero es que la FIFA determine que no corresponde ninguna sanción. El segundo, y el que diversos especialistas consideran más probable de acuerdo con los antecedentes, sería una multa económica o una sanción disciplinaria para la AFA por la exhibición de un mensaje político durante una competencia oficial. Solo después de concluir cualquier investigación, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría anunciar una resolución oficial.
La polémica sigue, pero la final continúa
Las pancartas sobre las Islas Malvinas añadieron un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra y volvieron a demostrar que, en ocasiones, el futbol y la política terminan cruzando caminos.
Aunque las imágenes provocaron un intenso debate internacional, hasta el momento no existe una decisión oficial que ponga en riesgo la presencia de Argentina en la final del Mundial 2026. La posibilidad de una descalificación luce remota con base en los antecedentes conocidos; el foco, por ahora, está en una eventual investigación y en las posibles sanciones disciplinarias que la FIFA decida imponer, si considera que hubo una infracción a sus reglamentos.