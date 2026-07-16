¿Pueden descalificar a Argentina por las pancartas sobre las Islas Malvinas? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Qué pasó tras el Argentina vs. Inglaterra?

Después del silbatazo final en la semifinal disputada en Atlanta, varios jugadores argentinos ingresaron al campo con una pancarta que llevaba la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al histórico reclamo de soberanía que mantiene Argentina sobre el archipiélago administrado por el Reino Unido.

Las fotografías se viralizaron en cuestión de minutos y reavivaron un debate que trasciende el futbol. Mientras numerosos aficionados argentinos respaldaron el mensaje, autoridades británicas consideraron que se trató de una manifestación política incompatible con las normas de la FIFA.

Pancartas sobre Las Islas Malvinas durante el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Futbol 2026. (Dan Mullan/Getty Images)

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre los mensajes políticos?

La FIFA mantiene desde hace años una política de neutralidad política dentro de sus torneos. Sus reglamentos y el Código de Conducta para los estadios prohíben la exhibición de banderas, pancartas, mensajes, ropa u otros elementos de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo durante las competiciones organizadas por el organismo.

Precisamente por esa disposición, el mensaje mostrado por los jugadores argentinos podría ser analizado por los órganos disciplinarios de la FIFA.

Harry Kane y Lionel Messi al finalizar el partido que le dio el pase a la final del mundial 2026 a la selección de Argentina. (Richard Pelham/Getty Images)

¿Puede la FIFA descalificar a Argentina del Mundial?

En teoría, la FIFA cuenta con mecanismos disciplinarios para sancionar infracciones a sus reglamentos. Sin embargo, una descalificación del torneo sería una medida extraordinaria y no corresponde a la sanción habitual para este tipo de casos.

En antecedentes similares, las consecuencias han consistido principalmente en: Multas económicas a las federaciones, advertencias o apercibimientos, apertura de expedientes disciplinarios y otras medidas administrativas dependiendo de la gravedad del caso. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de la FIFA que indique una descalificación de Argentina. Lo que sí ha trascendido es que el organismo analiza lo ocurrido y estudia la apertura de un procedimiento disciplinario.

