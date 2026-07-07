Gilberto Mora se despide del Mundial con emotivo mensaje: 'Los tiempos de Dios son perfectos'

El mensaje de Gil Mora tras su participación en el Mundial

El futbolista mexicano Gil Mora recurrió a sus redes sociales para agradecer a la afición mexicana el apoyo que le dieron durante su primera participación en un Mundial.

"Gracias México 🇲🇽 Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”, posteó junto a una serie de fotos en la cancha.

La trayectoria de Gilberto Mora

Antes del Mundial, Mora ya era considerado una de las joyas de las fuerzas básicas de México gracias a su irrupción con Club Tijuana, donde debutó en la Liga MX siendo todavía adolescente. Su madurez dentro de la cancha, visión de juego y personalidad llamaron rápidamente la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

La convocatoria al Mundial representó un momento histórico. Con 17 años, se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más jóvenes en disputar una Copa del Mundo, un logro reservado para muy pocos jugadores en la historia del Tri.

Gilberto Mora (Getty Images)

Durante el torneo, Mora respondió a la confianza. Lejos de mostrar nervios, participó en momentos importantes del campeonato y demostró personalidad para competir frente a rivales de talla internacional, confirmando por qué era considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

Su actuación también simbolizó un cambio generacional dentro de la Selección Mexicana. Mientras figuras de amplia trayectoria comenzaban a cerrar su ciclo internacional, el Mundial permitió ver el surgimiento de una nueva camada encabezada por futbolistas como Gil Mora, quienes están llamados a liderar al equipo en los próximos años. Su presencia confirmó que el futbol mexicano debe confiar en los jóvenes para competir en el máximo escenario. Durante años, una de las principales críticas al sistema había sido la falta de oportunidades para los talentos adolescentes, algo que comenzó a cambiar en este proceso mundialista.