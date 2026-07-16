Las pancartas de Argentina tras eliminar a Inglaterra reavivan la historia del conflicto por las Islas Malvinas

¿Qué son las Islas Malvinas y por qué las reclaman Argentina y Reino Unido?

Las Islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina. Están conformadas por dos islas principales y cientos de islotes menores. Actualmente son administradas por el Reino Unido como un territorio británico de ultramar bajo el nombre de Falkland Islands, mientras que Argentina sostiene que forman parte de su territorio nacional y las considera una provincia ocupada de manera ilegítima.

El origen del conflicto se remonta al siglo XIX. Argentina afirma haber heredado la soberanía de España tras su independencia y haber ejercido autoridad sobre las islas hasta 1833, cuando fuerzas británicas tomaron el control del archipiélago. Desde entonces, ambos países mantienen posiciones opuestas sobre la soberanía.

Mientras Argentina sostiene que existe una disputa territorial pendiente de resolución, el Reino Unido argumenta que ejerce una administración continua sobre las islas y que debe respetarse el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

Festejos tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra. (Joe Raedle/Getty Images)

La Guerra de las Malvinas de 1982

El episodio más doloroso de este conflicto ocurrió en 1982. El 2 de abril de ese año, la dictadura militar argentina ordenó el desembarco de tropas en las islas con el objetivo de recuperarlas. La respuesta británica fue inmediata: el gobierno encabezado por Margaret Thatcher envió una poderosa fuerza naval para retomar el control del territorio.

La guerra duró 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. El saldo fue devastador: murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños, además de cientos de heridos y miles de familias marcadas por el conflicto. La derrota aceleró el fin de la dictadura militar en Argentina, mientras que en el Reino Unido fortaleció políticamente al gobierno de Thatcher.

Jude Bellingham tras la derrota de la selección inglesa del mundial. (Richard Pelham/Getty Images)

¿Por qué Argentina e Inglaterra viven una rivalidad especial en el futbol?

El conflicto bélico terminó hace más de cuatro décadas, pero el simbolismo entre ambos países encontró un nuevo escenario en las canchas. El ejemplo más recordado ocurrió en el Mundial de México 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final gracias a dos goles de Diego Armando Maradona.

El primero pasó a la historia como “La Mano de Dios”, mientras que el segundo fue bautizado como “El Gol del Siglo”, considerado por muchos como uno de los mejores goles de todos los tiempos. Con el paso de los años, aquel partido adquirió un enorme peso simbólico para buena parte de la sociedad argentina. El propio Maradona reconoció que aquella victoria se vivió como una especie de revancha deportiva tras la guerra, aunque insistió en que el futbol y el conflicto bélico pertenecían a ámbitos distintos.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambas selecciones suele despertar recuerdos que van mucho más allá del resultado.

