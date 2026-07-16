Hermana de Cazzu revela que ella misma ha sido víctima de racismo en su natal Argentina

Durante una plática con sus seguidores, Flor explicó que la representación más extendida del argentino suele asociarse con personas de clase alta y de ascendencia europea, una visión que, aseguró, no refleja la diversidad cultural y étnica del resto del país, donde una parte importante de la población tiene raíces indígenas.

Cazzu e Inti

“La representación del argentino es de un cheto blanco de Recoleta. Si a nosotros nos tratan de racistas en el resto del mundo es por culpa de los porteños, no por culpa de los argentinos, porque el resto de los argentinos tenemos esta cara”, dijo mientras señalaba su rostro.

La hermana de la intérprete de Nena Trampa también reveló que ella misma ha sido víctima de discriminación desde que se mudó a Buenos Aires. Según relató, hubo personas que incluso llegaron a poner en duda su nacionalidad debido a su apariencia física.

Flor Cazzuchelli (Instagram)

“A mí hasta me llegaron a pedir los documentos caminando por la calle, en el pueblo de donde es mi mujer”, contó.