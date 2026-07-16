Flor Cazzuchelli, hermana de Cazzu, abrió el debate en redes sociales al hablar sobre la percepción que existe de los argentinos en distintas partes del mundo. La DJ sostuvo que la idea de que Argentina es un país racista responde a una imagen equivocada que, desde su punto de vista, ha sido construida a partir de ciertos sectores de la población de Buenos Aires.
Hermana de Cazzu revela que ella misma ha sido víctima de racismo en su natal Argentina
Hermana de Cazzu revela que ella misma ha sido víctima de racismo en su natal Argentina
Durante una plática con sus seguidores, Flor explicó que la representación más extendida del argentino suele asociarse con personas de clase alta y de ascendencia europea, una visión que, aseguró, no refleja la diversidad cultural y étnica del resto del país, donde una parte importante de la población tiene raíces indígenas.
“La representación del argentino es de un cheto blanco de Recoleta. Si a nosotros nos tratan de racistas en el resto del mundo es por culpa de los porteños, no por culpa de los argentinos, porque el resto de los argentinos tenemos esta cara”, dijo mientras señalaba su rostro.
La hermana de la intérprete de Nena Trampa también reveló que ella misma ha sido víctima de discriminación desde que se mudó a Buenos Aires. Según relató, hubo personas que incluso llegaron a poner en duda su nacionalidad debido a su apariencia física.
“A mí hasta me llegaron a pedir los documentos caminando por la calle, en el pueblo de donde es mi mujer”, contó.
Flor Cazzuchelli confesó que estas experiencias la llevaron, en más de una ocasión, a sentirse ajena dentro de su propio país. A su juicio, existe una marcada diferencia entre la realidad que se vive en la capital argentina y la de las provincias.
Pese a ello, ha dejado claro que se siente profundamente orgullosa de sus orígenes y de haber nacido en Jujuy, provincia ubicada al norte de Argentina y reconocida por su fuerte herencia indígena, la cual forma parte de la identidad de millones de argentinos.