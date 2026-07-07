Gael García dedica emotivas palabras a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una emotiva reflexión en la que destacó no solo el desempeño del equipo dentro de la cancha, sino también el ambiente de unión y alegría que se vivió durante el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra, Gael publicó un mensaje en el que reconoció el esfuerzo de los futbolistas y del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

"Gracias, Selección Mexicana. Nos diste muchísimas alegrías. Nos atrevimos a creer y convertiste este Mundial en un carnaval", escribió el actor, quien también dedicó palabras de reconocimiento a la afición por el ambiente que creó en cada partido.

“Estos muchachos nos contagiaron, hicieron una familia, un ambiente increíble, loco, díscolo, extraño, de mucho profesionalismo, pero también de muchísima diversión, de muchísimo desparpajo y armaron algo fascinante que nos contagió a todos”, dijo.

“Logramos hacer del Mundial un festival del futbol. El país hizo que se sintiera bien orgulloso de muchas cosas que por lo general pasamos por alto, pero que cuando nos llega y nos detona, surge algo realmente increíble, que es incomparable, es casi intangible, es una amabilidad, un festejo, un carnaval, un ritual”, agregó.

Gael García mostró molestia con un fan que lo grabó. (Getty Images)

Su publicación fue ampliamente compartida por usuarios en redes sociales, quienes coincidieron en que, pese a la eliminación, el equipo logró reconciliarse con una afición que había perdido la confianza tras los resultados de los últimos años.