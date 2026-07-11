Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que jugó el partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX; tenía 25 años

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams?

Los primeros reportes difundidos por medios sudafricanos y retomados por agencias internacionales señalan que el futbolista Jayden Adams fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo.

Jayden Adams, futbolista sudafricano que participó en el Mundial 2026, muere a los 25 años (Instagram / Jayden Adams)

La policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y, por ahora, no se han revelado conclusiones oficiales sobre las causas de la muerte.

El ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, lamentó el fallecimiento del futbolista, mientras que la SAFPU expresó sus condolencias a la familia y destacó el legado deportivo que deja pese a su corta edad.

También se sumaron mensajes de apoyo desde la FIFA y diversas figuras del futbol africano.