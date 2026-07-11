Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que jugó el partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX; tenía 25 años

El futbol sudafricano atraviesa uno de sus días más dolorosos tras confirmarse la muerte del mediocampista Jayden Adams, quien disputó el partido inaugural del Mundial 2026 frente a México en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
La noticia fue confirmada por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU). Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa oficial del fallecimiento del jugador, de 25 años, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.
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¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams?
Los primeros reportes difundidos por medios sudafricanos y retomados por agencias internacionales señalan que el futbolista Jayden Adams fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo.
La policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y, por ahora, no se han revelado conclusiones oficiales sobre las causas de la muerte.
El ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, lamentó el fallecimiento del futbolista, mientras que la SAFPU expresó sus condolencias a la familia y destacó el legado deportivo que deja pese a su corta edad.
También se sumaron mensajes de apoyo desde la FIFA y diversas figuras del futbol africano.
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Jayden Adams jugó el partido inaugural del Mundial 2026 contra México
Jayden Adams formó parte de la selección de Bafana Bafana que disputó la Copa del Mundo 2026. El mediocampista fue titular en el histórico partido inaugural frente a la Selección Nacional en el Estadio Azteca.
Posteriormente volvió a aparecer como titular ante República Checa y participó también frente a Corea del Sur, encuentro que permitió a Sudáfrica avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial. Después, el equipo africano quedó eliminado por Canadá.
Durante el torneo también enfrentó un momento personal complicado: un día antes del encuentro contra República Checa falleció su abuela. Aun así, decidió permanecer con la concentración de la selección y disputar el compromiso.
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¿Quién fue Jayden Adams, futbolista sudafricano que murió a los 25 años?
Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Jayden Adams fue considerado uno de los mediocampistas con mayor proyección del futbol sudafricano.
Se formó en las categorías inferiores del Stellenbosch FC, donde se convirtió en el primer jugador egresado de la academia en firmar un contrato profesional con el club.
Su crecimiento lo llevó a consolidarse como titular y a superar el centenar de partidos con el equipo.
En 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes de África, con el que conquistó la Liga de Campeones de la CAF durante la temporada 2025-2026.
Adams debutó con el primer equipo de la selección de su país en 2022 tras haber representado previamente a Sudáfrica en categorías juveniles.
Se consolidó durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en las que anotó dos goles, y terminó formando parte de la plantilla que disputó la Copa del Mundo. A lo largo de su carrera internacional acumuló más de una decena de participaciones con los Bafana Bafana.
A Jayden le sobreviven su esposa, Aqueelah Adendorf, y su hija de cinco años, Allaia Jayda.