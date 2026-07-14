Paola Rojas revela acoso de Maradona en el Mundial de Brasil 2014

Paola Rojasreveló uno de los episodios más incómodos que ha vivido durante su carrera como periodista deportiva. En una plática con José Ramón Fernández, la comunicadora aseguró que, durante la cobertura del Mundial de Brasil 2014, una propuesta de Diego Armando Maradona la llevó a desistir por completo de entrevistarlo.
Aunque reconoció la grandeza del exfutbolista argentino dentro de la cancha, confesó que la experiencia cambió la percepción que tenía sobre él.
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Paola Rojas revela incómodo encuentro que tuvo con Diego Maradona en Brasil
Durante una reciente conversación con el legendario periodista deportivo José Ramón Fernández, la comunicadora mexicana Paola Rojas compartió una experiencia incómoda que vivió con Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de Brasil 2014. La periodista, reconocida por su trayectoria en el periodismo deportivo y de entretenimiento, relató cómo insistió en conseguir una entrevista con el astro argentino, pero un encuentro en un elevador terminó por cambiar su percepción sobre él.
"No le regateo nada y lo exalto como la gran figura del futbol que fue; sin embargo, para mí fue una gran desilusión cuando, en el Mundial de Brasil, insistí en tener una entrevista con él", relató.
Rojas explicó que durante la Copa del Mundo intentó en varias ocasiones conseguir una entrevista con el campeón del mundo de 1986, pero el acceso era complicado porque Maradona siempre estaba acompañado por su equipo de seguridad y colaboradores.
La oportunidad llegó cuando ambos coincidieron en un elevador: "Una vez en el elevador nos toca estar juntos, con su gente, siempre muy blindado, y le reitero: 'Diego, estoy intentando una entrevista contigo, me encantaría, soy periodista mexicana'", recordó.
Según contó, la respuesta del argentino la sorprendió y decidió no volver a insistir.
"Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre. Me dijo: 'Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación'... Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista", aseguró.
La periodista explicó que compartió la anécdota porque considera importante visibilizar las situaciones que muchas mujeres enfrentan en el ejercicio de su profesión, especialmente cuando buscan entrevistar a personajes con gran poder e influencia.
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El legado de Maradona
Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Diego Armando Maradona llevó a la selección de Argentina a conquistar el Mundial de México 1986, torneo en el que protagonizó dos de las jugadas más recordadas de la historia del futbol: el "Gol de la mano de Dios" y el llamado "Gol del Siglo", ambos frente a Inglaterra en los cuartos de final.
A nivel de clubes brilló con Boca Juniors, Barcelona y, especialmente, con Napoli, equipo con el que conquistó dos títulos de la Serie A y se convirtió en un ídolo absoluto.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires, mientras se recuperaba de una cirugía por un hematoma subdural. De acuerdo con la autopsia oficial, la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, en el contexto de una miocardiopatía dilatada.
A casi 12 años de aquel encuentro en Brasil, Paola Rojas asegura que sigue admirando el talento deportivo de Maradona, pero reconoce que aquella experiencia marcó para siempre la imagen personal que tenía de una de las mayores leyendas del futbol mundial.