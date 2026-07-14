Paola Rojas revela acoso de Maradona en el Mundial de Brasil 2014

Paola Rojas revela incómodo encuentro que tuvo con Diego Maradona en Brasil

Durante una reciente conversación con el legendario periodista deportivo José Ramón Fernández, la comunicadora mexicana Paola Rojas compartió una experiencia incómoda que vivió con Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de Brasil 2014. La periodista, reconocida por su trayectoria en el periodismo deportivo y de entretenimiento, relató cómo insistió en conseguir una entrevista con el astro argentino, pero un encuentro en un elevador terminó por cambiar su percepción sobre él.

"No le regateo nada y lo exalto como la gran figura del futbol que fue; sin embargo, para mí fue una gran desilusión cuando, en el Mundial de Brasil, insistí en tener una entrevista con él", relató.

Rojas explicó que durante la Copa del Mundo intentó en varias ocasiones conseguir una entrevista con el campeón del mundo de 1986, pero el acceso era complicado porque Maradona siempre estaba acompañado por su equipo de seguridad y colaboradores.

Diego Maradona (AFP)

La oportunidad llegó cuando ambos coincidieron en un elevador: "Una vez en el elevador nos toca estar juntos, con su gente, siempre muy blindado, y le reitero: 'Diego, estoy intentando una entrevista contigo, me encantaría, soy periodista mexicana'", recordó.

Según contó, la respuesta del argentino la sorprendió y decidió no volver a insistir.

"Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre. Me dijo: 'Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación'... Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista", aseguró.

La periodista explicó que compartió la anécdota porque considera importante visibilizar las situaciones que muchas mujeres enfrentan en el ejercicio de su profesión, especialmente cuando buscan entrevistar a personajes con gran poder e influencia.