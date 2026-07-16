Muere Mary Jo, "MJ", la mamá de Kris Jenner y la matriarca del clan Kardashian, a los 91 años

Kris Jenner despide a su mamá con un emotivo mensaje

Conocida simplemente como "MJ", Mary Jo se convirtió en una cara familiar para millones de espectadores gracias a sus constantes apariciones en Keeping Up with the Kardashians y, más recientemente, en The Kardashians. Su cercanía con sus nietos y su papel como pilar de la familia la convirtieron en una de las integrantes más entrañables del universo Kardashian.

Muere Mary Jo, mamá de Kris Jenner. (Instagram)

La noticia fue dada a conocer por Kris Jenner, quien compartió una sentida despedida en la que recordó el enorme impacto que su madre tuvo en su vida y en la de toda la familia.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No existen palabras que puedan expresar lo que significó para mí o el dolor que siento al decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia".

En el mensaje, la empresaria aseguró que fue MJ quien le enseñó el verdadero significado del amor incondicional, la resiliencia y la importancia de mantener unida a la familia.

"Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y encontrar alegría en los pequeños momentos".

Kris también recordó las conversaciones diarias que compartían y confesó que su madre dejó una huella imborrable en sus hijos y nietos.

"Cuando veo a mis hijos y a mis nietos, siempre veré una parte de ti en todos nosotros".

Muere Mary Jo, mamá de Kris Jenner. (Instagram)

La muerte de MJ llega poco más de dos años después del fallecimiento de Karen Houghton, hermana menor de Kris Jenner , quien murió inesperadamente en 2024. Aquella pérdida marcó profundamente a la familia, que ahora enfrenta un nuevo duelo con la partida de quien era considerada la matriarca del clan.