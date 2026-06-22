A 40 años de la Mano de Dios: los escándalos de Argentina en los Mundiales

Hablar de Argentina en las Copas del Mundo es hablar de una de las selecciones más exitosas y apasionantes de la historia. Con cuatro títulos mundiales (1978, 1986, 2022 y 2026), la Albiceleste ha sido protagonista de algunos de los momentos más gloriosos del futbol, pero también de episodios que han despertado debates, sospechas y controversias que aún hoy siguen vigentes.

La Mano de Dios: el gol más polémico de la historia

Ninguna polémica supera la protagonizada por Diego Armando Maradona en los cuartos de final de México 1986 frente a Inglaterra. En el minuto 51, el capitán argentino saltó junto al portero Peter Shilton y desvió el balón con la mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser dio por válido el gol.

Tras el partido, Maradona inmortalizó la jugada con una frase que pasó a la historia: “Lo hice un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images) (Getty Images)

Cuatro minutos después, el argentino marcó el considerado por la FIFA como el mejor gol en la historia de los Mundiales, dejando atrás a cinco rivales ingleses. Argentina terminaría levantando su segundo campeonato.

El positivo de Maradona en Estados Unidos 1994

Ocho años después, Maradona volvió a convertirse en noticia, pero lejos de la gloria. Tras la victoria argentina sobre Nigeria, la FIFA anunció que el astro había dado positivo por efedrina en un control antidopaje. El capitán fue expulsado del torneo y nunca volvió a jugar con la selección.

BOSTON, UNITED STATES - JUNE 21: Argentina player Diego Maradona reacts to the referee as team mate Diego Simeone (l) looks on during the World Cup match against Greece on June 21st, 1994 at the Foxboro Stadium in Boston, Massachsetts, USA. (Photo by Simon Bruty Allsport/Getty Images/Hulton Archive) (Getty Images)

“Me cortaron las piernas”, declaró entonces Maradona, convencido de que había sido víctima de una injusticia. Sin su líder, Argentina fue eliminada por Rumania en los octavos de final.