La foto que predijo una final del Mundial: cuando Messi cargó a un bebé llamado Lamine Yamal

La historia detrás de la foto de Messi cargando a Lamine Yamal cuando era bebé

La icónica fotografía surgió como parte del calendario solidario 2008 que el diario catalán Sport elaboraba cada año, desde 2004, en colaboración con la Fundación FC Barcelona y UNICEF. La iniciativa buscaba dar visibilidad a los programas de la Fundación enfocados en la infancia y reunió a varios jugadores del primer equipo con bebés y niños en distintas sesiones fotográficas.

La imagen, captada en los vestidores del Camp Nou por el fotógrafo Joan Monfort, pasó inadvertida durante años. Fue hasta 2024 cuando el padre de Lamine Yamal la rescató y la compartió en redes sociales, justo cuando el joven español empezaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial.

La presencia de Lamine Yamal en aquella sesión también fue producto del azar. Su familia llegó al Camp Nou después de ganar un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde creció el futbolista español.

El fotógrafo Joan Monfort, autor de la icónica imagen, recordó cómo ocurrió aquel encuentro fortuito: “UNICEF hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron el sorteo”, relató a la agencia Associated Press. E

Hoy, con ambos frente a frente en la final de la Copa del Mundo, la fotografía ha cobrado un significado completamente distinto.

É totalmente surreal o fato do Messi ter gravado um comercial com o Lamine Yamal sendo ainda um bebê 19 anos depois os dois se enfrentam numa Final de Copa do Mundo. Qual a probabilidade???? pic.twitter.com/KaPtEO3zfi — Zeca (@ZecaReserva) July 16, 2026

A Lionel Messi, que entonces tenía apenas 20 años y daba sus primeros pasos como figura del primer equipo blaugrana, le correspondió posar junto a un pequeño Lamine Yamal. Las imágenes muestran al argentino sosteniendo al bebé mientras lo baña en una pequeña tina y juega con él bajo la mirada de su madre.