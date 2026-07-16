La foto que predijo una final del Mundial: cuando Messi cargó a un bebé llamado Lamine Yamal

Hay imágenes que cobran valor con el paso del tiempo y otras que parecen desafiar al destino. Una fotografía tomada en 2007, en la que un joven Lionel Messi aparece bañando a un bebé de apenas seis meses llamado Lamine Yamal, se ha convertido en uno de los símbolos más emotivos de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Lo que comenzó como una sesión de fotos para un calendario terminó convirtiéndose, casi dos décadas después, en una historia que parece escrita por el futbol.
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La historia detrás de la foto de Messi cargando a Lamine Yamal cuando era bebé
La icónica fotografía surgió como parte del calendario solidario 2008 que el diario catalán Sport elaboraba cada año, desde 2004, en colaboración con la Fundación FC Barcelona y UNICEF. La iniciativa buscaba dar visibilidad a los programas de la Fundación enfocados en la infancia y reunió a varios jugadores del primer equipo con bebés y niños en distintas sesiones fotográficas.
La imagen, captada en los vestidores del Camp Nou por el fotógrafo Joan Monfort, pasó inadvertida durante años. Fue hasta 2024 cuando el padre de Lamine Yamal la rescató y la compartió en redes sociales, justo cuando el joven español empezaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial.
La presencia de Lamine Yamal en aquella sesión también fue producto del azar. Su familia llegó al Camp Nou después de ganar un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde creció el futbolista español.
El fotógrafo Joan Monfort, autor de la icónica imagen, recordó cómo ocurrió aquel encuentro fortuito: “UNICEF hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron el sorteo”, relató a la agencia Associated Press. E
Hoy, con ambos frente a frente en la final de la Copa del Mundo, la fotografía ha cobrado un significado completamente distinto.
É totalmente surreal o fato do Messi ter gravado um comercial com o Lamine Yamal sendo ainda um bebê
19 anos depois os dois se enfrentam numa Final de Copa do Mundo.
A Lionel Messi, que entonces tenía apenas 20 años y daba sus primeros pasos como figura del primer equipo blaugrana, le correspondió posar junto a un pequeño Lamine Yamal. Las imágenes muestran al argentino sosteniendo al bebé mientras lo baña en una pequeña tina y juega con él bajo la mirada de su madre.
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Lionel Messiy Lamine Yamal: El relevo generacional del futbol
Más allá de la curiosa coincidencia, la imagen representa el cambio de estafeta entre dos generaciones. Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, disputa una de las últimas grandes finales de su carrera, mientras que Lamine Yamal, con apenas 19 años, llega como la gran figura de la nueva España y uno de los candidatos a dominar el futbol mundial durante la próxima década.
Desde su irrupción en el Barcelona y su brillante actuación con la selección española, Yamal ha sido señalado como el heredero natural del legado que Messi dejó en el club catalán. Ambos comparten el perfil de extremo zurdo, una creatividad fuera de lo común y la capacidad de decidir partidos importantes, comparaciones que han alimentado el debate entre aficionados y especialistas.
Ahora, casi 19 años después de aquella sesión benéfica, la fotografía deja de ser una simple anécdota para convertirse en una de las imágenes más poderosas del Mundial 2026: un niño que un día fue sostenido por su ídolo tendrá enfrente la oportunidad de disputar contra él el trofeo más importante del futbol.