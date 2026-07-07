El nombre de Gil Mora ya suena con fuerza en Europa. Luego de su gran participación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y su consolidación como una de las mayores promesas del futbol nacional, el mediocampista de Xolos de Tijuana habría despertado el interés de dos de los clubes más importantes de la Premier League.
¿Qué pasará con Gilberto Mora tras el Mundial? El Liverpool lo quiere y ya se le adelantó al Manchester
¿Qué pasará con Gilberto Mora tras el Mundial?
Según informa TEAMtalk, el Liverpool tiene gran interés por el mexicano de 17 años y ya tuvo acercamientos con el Club Tijuana, con quien el mediocampista tiene contrato hasta 2029, para ficharlo tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo.
De acuerdo con los reportes, visores del Liverpool observaron a Mora durante la Copa del Mundo y quedaron satisfechos con su rendimiento y ya evalúan presentar una oferta formal.
No obstante, los Reds no son los únicos interesados en la promesa mexicana, también el Manchester United sigue de cerca su evolución. Según versiones de medios europeos especializados, el Real Madrid y el Barcelona también valoran a Mora.
Hasta el momento, ni Liverpool, ni Manchester United, ni Xolos de Tijuana han confirmado negociaciones o una propuesta oficial por el jugador.
El Mundial que puso a Gil Mora en el radar
La actuación de Gil Mora en el Mundial 2026 fue un trampolín para su carrera. Con apenas 17 años, el mediocampista se convirtió en uno de los jugadores mexicanos más jóvenes en disputar una Copa del Mundo y respondió con actuaciones que llamaron la atención por su personalidad, visión de juego y madurez.
Su desempeño confirmó el crecimiento que ya había mostrado con Xolos y reforzó la percepción de que es uno de los elementos más prometedores del futbol mexicano.
En caso de concretarse una transferencia, Mora seguiría el camino de otros mexicanos que han dado el salto a la Premier League. No obstante, por ahora, su futuro sigue ligado a Tijuana y cualquier movimiento dependerá de una negociación formal entre los clubes.