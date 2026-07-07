¿Qué pasará con Gilberto Mora tras el Mundial? El Liverpool lo quiere y ya se le adelantó al Manchester

¿Qué pasará con Gilberto Mora tras el Mundial?

Según informa TEAMtalk, el Liverpool tiene gran interés por el mexicano de 17 años y ya tuvo acercamientos con el Club Tijuana, con quien el mediocampista tiene contrato hasta 2029, para ficharlo tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo.

De acuerdo con los reportes, visores del Liverpool observaron a Mora durante la Copa del Mundo y quedaron satisfechos con su rendimiento y ya evalúan presentar una oferta formal.

Gilberto Mora (Getty Images)

No obstante, los Reds no son los únicos interesados en la promesa mexicana, también el Manchester United sigue de cerca su evolución. Según versiones de medios europeos especializados, el Real Madrid y el Barcelona también valoran a Mora.

Gilberto Mora (Jessica Furlong / QUIÉN)

Hasta el momento, ni Liverpool, ni Manchester United, ni Xolos de Tijuana han confirmado negociaciones o una propuesta oficial por el jugador.