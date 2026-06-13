Trooping the Colour 2026: Los príncipes de Gales y sus hijos brillan en el festejo oficial del cumpleaños de Carlos III

Miles de personas salieron este sábado a las calles de la capital británica para presenciar el Trooping the Colour, la ceremonia militar que cada año conmemora el cumpleaños oficial del rey Carlos III y que volvió a combinar pompa militar, tradición monárquica y algunos momentos espontáneos que captaron la atención de los medios especializados en realeza de Reino Unido y Estados Unidos.
La celebración se desarrolló entre el Palacio de Buckingham, The Mall y Horse Guards Parade, escenario central del desfile militar. El rey recorrió el trayecto acompañado por la reina Camila en carruaje, mientras que el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Eduardo participaron montados a caballo con uniformes ceremoniales.
Kate Middleton, princesa de Gales, viajó en otro carruaje junto con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, cuya presencia volvió a generar una enorme cobertura mediática.
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Más de 1,400 militares desfilan para celebrar el cumpleaños oficial de Carlos III
De acuerdo con los organizadores y medios británicos, participaron más de 1,400 soldados, alrededor de 200 caballos y cerca de 400 músicos militares pertenecientes a la Household Division, una de las formaciones ceremoniales más prestigiosas del Ejército británico en la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, quien en noviembre próximo cumple 78 años.
La edición de este año tuvo además un componente histórico destacado: la King's Company del 1er Batallón de los Grenadier Guards fue la encargada de portar y presentar los colores del regimiento ante el monarca.
Por primera vez, elementos de las tres ramas de las fuerzas armadas británicas estuvieron alineados a lo largo del recorrido ceremonial, reforzando el carácter militar del evento.
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La Familia Real se reúne para celebrar a Carlos III
Siguiendo la política impulsada desde 2022, el balcón del Palacio de Buckingham volvió a estar reservado principalmente para miembros activos de la familia real. Entre los asistentes estuvieron el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William, la princesa Kate, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. También participaron la princesa Ana, el príncipe Eduardo, Sophie, duquesa de Edimburgo, el duque y la duquesa de Gloucester, así como Sir Timothy Laurence.
Como ha ocurrido en años recientes, el príncipe Harry, Meghan Markle y el príncipe Andrés no formaron parte de los actos oficiales.
Pero si hubo una figura capaz de competir mediáticamente con el propio rey fue el príncipe Louis.
Medios internacionales destacaron los gestos espontáneos del hijo menor del príncipe William y la princesa Kate durante el recorrido en carruaje y, especialmente, durante la aparición en el balcón de Buckingham Palace.
Las cámaras captaron al pequeño haciendo gestos divertidos, saludando insistentemente al público incluso cuando el resto de la familia ya había dejado de hacerlo y mostrando una evidente fascinación por el desfile aéreo de la Royal Air Force. En uno de los momentos más comentados, el príncipe George pareció indicarle discretamente cuándo debía dejar de saludar a la multitud.
Durante el paso de los aviones militares, Louis también fue fotografiado inclinándose hacia adelante para observar mejor las aeronaves, una reacción que rápidamente se volvió viral en redes sociales y en la prensa internacional.
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La imagen de los príncipes de Gales y sus hijos roba cámara en Trooping the Colour
Otro de los aspectos que llamó la atención durante la celebración de Trooping the Colour fue la imagen cuidadosamente coordinada de la familia encabezada por William y Kate, príncipes de Gales y sus hijos.
La princesa apareció con un vestido-abrigo azul claro diseñado por Catherine Walker y un sombrero de Philip Treacy, mientras que el príncipe George y el príncipe Louis llevaron corbatas en tonos similares. La princesa Charlotte complementó el conjunto familiar con un vestido blanco. La armonía visual de la familia fue resaltada por publicaciones como Vogue, que la describieron como uno de los detalles estilísticos más comentados de la jornada.
Además, los medios británicos señalaron el crecimiento físico del príncipe George, quien está próximo a cumplir 13 años y ya se acerca en estatura a sus padres, un detalle que generó numerosas observaciones entre los fotógrafos y comentaristas reales.