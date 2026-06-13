Trooping the Colour 2026: Los príncipes de Gales y sus hijos brillan en el festejo oficial del cumpleaños de Carlos III

La Familia Real se reúne para celebrar a Carlos III

Siguiendo la política impulsada desde 2022, el balcón del Palacio de Buckingham volvió a estar reservado principalmente para miembros activos de la familia real. Entre los asistentes estuvieron el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William, la princesa Kate, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. También participaron la princesa Ana, el príncipe Eduardo, Sophie, duquesa de Edimburgo, el duque y la duquesa de Gloucester, así como Sir Timothy Laurence.

Trooping the Colour 2026: la Familia Real celebra el cumpleaños oficial de Carlos III (Matt Crossick/Shutterstock/Matt Crossick/Shutterstock)

Como ha ocurrido en años recientes, el príncipe Harry, Meghan Markle y el príncipe Andrés no formaron parte de los actos oficiales.

Pero si hubo una figura capaz de competir mediáticamente con el propio rey fue el príncipe Louis.

Trooping the Colour 2026: la Familia Real celebra el cumpleaños oficial de Carlos III (Jeff Spicer/Getty Images)

Medios internacionales destacaron los gestos espontáneos del hijo menor del príncipe William y la princesa Kate durante el recorrido en carruaje y, especialmente, durante la aparición en el balcón de Buckingham Palace.

Las cámaras captaron al pequeño haciendo gestos divertidos, saludando insistentemente al público incluso cuando el resto de la familia ya había dejado de hacerlo y mostrando una evidente fascinación por el desfile aéreo de la Royal Air Force. En uno de los momentos más comentados, el príncipe George pareció indicarle discretamente cuándo debía dejar de saludar a la multitud.

Trooping the Colour 2026: la Familia Real celebra el cumpleaños oficial de Carlos III (Matt Crossick/Shutterstock/Matt Crossick/Shutterstock)

Durante el paso de los aviones militares, Louis también fue fotografiado inclinándose hacia adelante para observar mejor las aeronaves, una reacción que rápidamente se volvió viral en redes sociales y en la prensa internacional.