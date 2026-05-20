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Realeza

Emisora británica anuncia por error la muerte del rey Carlos III

Un error durante una emisión provocó confusión y preocupación en Reino Unido, después de que una estación de radio anunciara el fallecimiento del rey Carlos III.
mié 20 mayo 2026 01:21 PM
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Carlos III (AFP)

Una emisora de radio local del sureste de Inglaterra presentó el miércoles sus disculpas al rey Carlos III y a sus oyentes por haber anunciado por error la muerte del soberano, atribuyéndolo a un fallo informático.

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Emisora británica anuncia por error la muerte del rey Carlos III

La información "fue activada por error el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey", escribió en Facebook el director de Radio Caroline, Peter Moore.

El director achacó el error a "un fallo informático ocurrido en el estudio principal".

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Una emisora inglesa anunció por error la muerte del rey Carlos III. (Facebook)

El programa del martes por la tarde no está disponible en la reproducción en la web de la emisora, con sede en Essex, en el sureste de Inglaterra.

Radio Caroline "ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más", escribió el director.

King Charles III Attends A Nature And Finance Reception At Lancaster House
Rey Carlos III (Getty Images)

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Rey Carlos sigue bajo tratamiento por cáncer

Tras darse cuenta del error, la emisora, creada en 1964, se disculpó en antena y en redes sociales "por las molestias ocasionadas".

Carlos III se encontraba de visita en Irlanda del Norte el martes por la tarde cuando la emisora anunció por error su fallecimiento.

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Rey Carlos (Getty Images)

El rey, de 77 años, sigue recibiendo tratamiento por un cáncer, que anunció en febrero de 2024 y cuya naturaleza no ha revelado.

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Rey Carlos III

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