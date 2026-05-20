Emisora británica anuncia por error la muerte del rey Carlos III

La información "fue activada por error el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey", escribió en Facebook el director de Radio Caroline, Peter Moore.

El director achacó el error a "un fallo informático ocurrido en el estudio principal".

Una emisora inglesa anunció por error la muerte del rey Carlos III. (Facebook)

El programa del martes por la tarde no está disponible en la reproducción en la web de la emisora, con sede en Essex, en el sureste de Inglaterra.

Radio Caroline "ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más", escribió el director.