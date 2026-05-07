Meghan Markle comparte fotos inéditas del príncipe Archie para celebrar su cumpleaños 7

Meghan Markle revela cómo es la vida que construye junto a Harry y sus hijos en California

Desde que se alejaron de sus funciones dentro de la familia real británica en 2020, Meghan Markle y Príncipe Harry han construido una nueva vida en Montecito, California, donde crían a sus hijos, Príncipe Archie y Princesa Lilibet, alejados del intenso foco mediático que rodea a la realeza.

Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet (Instagram)

La duquesa de Sussex ha explicado en distintas ocasiones que uno de sus mayores objetivos es ofrecerle a su familia una vida lo más normal posible. “Una vez que nos conocen, creo que desean que tengamos la misma normalidad como padres y para nuestros hijos que la que tienen ellos”, comentó Meghan previamente a la revista People al hablar sobre la vida que han construido en California.

Esa rutina familiar incluye momentos sencillos que disfruta especialmente con Archie. “A Archie y a mí nos gusta ir a almorzar, compartir una hamburguesa y una ensalada César, y tomar un helado con dos cerezas encima”, contó la exactriz.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Getty Images)

Aunque los duques de Sussex suelen mantener a sus hijos lejos de las cámaras, Meghan ha comenzado a compartir ocasionalmente algunas imágenes familiares desde su regreso a Instagram en 2025, tanto en sus cuentas personales como en la de su marca As ever.

En varias de esas fotografías ha llamado la atención el característico cabello pelirrojo de Archie y Lilibet, un rasgo heredado de Harry y que, según el propio príncipe, proviene directamente de la familia de su madre, Princesa Diana.