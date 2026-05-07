Meghan Markle comparte fotos inéditas del príncipe Archie para celebrar su cumpleaños 7

Meghan Markle celebró el séptimo cumpleaños del Príncipe Archie con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió nuevas fotografías familiares que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.
Entre las imágenes destacó un tierno momento entre Archie y la princesa Lilibet, dejando ver la cercana relación que existe entre los hermanos. Las fotos también ofrecieron un vistazo poco común a la vida privada de la familia en California, lejos de la realeza británica.
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Meghan Markle celebra el cumpleaños 7 de Archie
Meghan Markle celebró el cumpleaños de su hijo, Príncipe Archie con una emotiva publicación en Instagram que ofreció un vistazo poco común a la vida familiar que lleva junto al Príncipe Harry en California.
Archie, el hijo mayor de la pareja, nació en mayo de 2019, mientras que su hija menor, Princesa Lilibet, llegó al mundo en junio de 2021.
“Siete años después... ¡Feliz cumpleaños a nuestro dulce niño!”, escribió Meghan junto a una serie de fotografías que capturan momentos especiales de la vida de Archie.
Una de las imágenes, hasta ahora inédita, muestra a Harry cargando en brazos al pequeño cuando era recién nacido mientras ambos descansan en un sofá.
Otra fotografía, más reciente, muestra a Archie y Lilibet caminando juntos por una playa cercana a su casa en Montecito. En la imagen, el niño lleva un bastón en la mano, mientras el característico cabello pelirrojo de ambos niños resalta bajo la luz.
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Meghan Markle revela cómo es la vida que construye junto a Harry y sus hijos en California
Desde que se alejaron de sus funciones dentro de la familia real británica en 2020, Meghan Markle y Príncipe Harry han construido una nueva vida en Montecito, California, donde crían a sus hijos, Príncipe Archie y Princesa Lilibet, alejados del intenso foco mediático que rodea a la realeza.
La duquesa de Sussex ha explicado en distintas ocasiones que uno de sus mayores objetivos es ofrecerle a su familia una vida lo más normal posible. “Una vez que nos conocen, creo que desean que tengamos la misma normalidad como padres y para nuestros hijos que la que tienen ellos”, comentó Meghan previamente a la revista People al hablar sobre la vida que han construido en California.
Esa rutina familiar incluye momentos sencillos que disfruta especialmente con Archie. “A Archie y a mí nos gusta ir a almorzar, compartir una hamburguesa y una ensalada César, y tomar un helado con dos cerezas encima”, contó la exactriz.
Aunque los duques de Sussex suelen mantener a sus hijos lejos de las cámaras, Meghan ha comenzado a compartir ocasionalmente algunas imágenes familiares desde su regreso a Instagram en 2025, tanto en sus cuentas personales como en la de su marca As ever.
En varias de esas fotografías ha llamado la atención el característico cabello pelirrojo de Archie y Lilibet, un rasgo heredado de Harry y que, según el propio príncipe, proviene directamente de la familia de su madre, Princesa Diana.