La inesperada broma del rey Carlos a Donald Trump: “Sin nosotros, ustedes hablarían francés”

La inesperada broma del rey Carlos a Donald Trump

Con una frase cargada de ironía e historia, Carlos convirtió un momento solemne en uno de los instantes más memorables de la velada. Durante el brindis, Carlos se refirió a los comentarios de Trump contra sus aliados europeos, a los que acusó de aprovecharse gratuitamente de la defensa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", bromeó Carlos.

Carlos III hizo una inesperada broma sobre Donald Trump en la cena de Estado en la Casa Blanca. (AFP)

El rey se refería a los conflictos que tuvieron los entonces poderes coloniales, Francia y Gran Bretaña, por el control de América del Norte antes de la independencia de Estados Unidos.

Durante la cumbre de Davos en enero, Trump había dicho que sin el apoyo de su país, en Europa "hablarían alemán y algo de japonés".

A lot of jokes from King Charles tonight.



“You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French” pic.twitter.com/9EyxNMLxCR — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

Pero el comentario del rey reflejó el tono cordial mientras él y Trump estrechaban lazos en torno a la "relación especial" entre Londres y Washington, a pesar de las tensiones por la guerra en Irán.

Hizo otras bromas a expensas de Trump al asegurar que no pudo evitar darse cuenta de los "reajustes" en el ala este de la Casa Blanca. El antiguo magnate inmobiliario ordenó demolerla para construir un gigante salón de bailes que costará 400 millones de dólares.

