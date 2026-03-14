“Meghan le lavó el cerebro a Harry”: los Sussex responden a escritor que hace afirmaciones “desquiciadas” en nuevo libro

Los duques de Sussex descalifican los dichos del escrito Tom Bower sobre disputas al interior de la Familia Real

A través de su vocero, el príncipe Harry y Meghan Markle descalifican el texto de Tom Bower al señalar que habla sobre personas a las que ni siquiera conoce.

“(Bower) ha forjado su carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce ni ha conocido”, enfatiza el documento. “Quienes busquen información veraz deberán consultar otras fuentes; quienes busquen teorías conspirativas descabelladas y melodrama saben perfectamente dónde encontrarlo”, añade.

El libro de Tom Bower también abunda sobre la ruptura entre los príncipes de Gales y los Sussex (Getty Images)

Además de las supuestas confidencias que Camila habría hecho a una amiga con respecto a las sospechas que tendría sobre la influencia que Meghan ejerce sobre Harry, el texto de Bower también teoriza sobre el desarrollo de la relación entre el príncipe William y el príncipe Harry.

De acuerdo con Page Six, el libro establece que a William y Kate Middleton les preocupaba la velocidad con que se desarrolló el romance de Harry y Meghan, y temían que esto se debiera a la presión ejercida por la actual duquesa de Sussex, lo que habría dado lugar a la confrontación entre las parejas.