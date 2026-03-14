“Meghan le lavó el cerebro a Harry”: los Sussex responden a escritor que hace afirmaciones “desquiciadas” en nuevo libro
Ante la próxima publicación del libro ‘Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family’, un vocero de los duques de Sussex respondió a las afirmaciones “desquiciadas” que incluye el texto.
A través de un vocero, el príncipe Harry y Meghan Markle respondieron a las afirmaciones “desquiciadas” que el escritor Tom Bower incluye en su nuevo libro, Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, próximo a salir a la venta.
Entre las versiones más descabelladas que presenta el autor se incluye la que señala que la reina Camila le confesó a una amiga que “Meghan le lavó el cerebro a Harry”, en medio de las tensiones familiares entre los Windsor y los Sussex, según señala Page Six.
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Harry y Meghan responden a afirmaciones ‘desquiciadas’ sobre ellos que aparecen en un nuevo libro
Los duques de Sussex dieron respuesta a las afirmaciones que hace Tom Bower en su nuevo libro sobre la Familia Real británica y descalificaron la actitud enfermiza del autor, en un comunicado enviado por un vocero de su oficina a Page Six.
“Los comentarios del Sr. Bower han traspasado desde hace tiempo la línea entre la crítica y la obsesión”, dice el documento dirigido al medio estadounidense.
“Se trata de alguien que ha afirmado públicamente que ‘La monarquía, de hecho, depende de la eliminación total de los Sussex de nuestra sociedad’, un discurso que habla por sí solo”, añade el texto.
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Los duques de Sussex descalifican los dichos del escrito Tom Bower sobre disputas al interior de la Familia Real
A través de su vocero, el príncipe Harry y Meghan Markle descalifican el texto de Tom Bower al señalar que habla sobre personas a las que ni siquiera conoce.
“(Bower) ha forjado su carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce ni ha conocido”, enfatiza el documento. “Quienes busquen información veraz deberán consultar otras fuentes; quienes busquen teorías conspirativas descabelladas y melodrama saben perfectamente dónde encontrarlo”, añade.
Además de las supuestas confidencias que Camila habría hecho a una amiga con respecto a las sospechas que tendría sobre la influencia que Meghan ejerce sobre Harry, el texto de Bower también teoriza sobre el desarrollo de la relación entre el príncipe William y el príncipe Harry.
De acuerdo con Page Six, el libro establece que a William y Kate Middleton les preocupaba la velocidad con que se desarrolló el romance de Harry y Meghan, y temían que esto se debiera a la presión ejercida por la actual duquesa de Sussex, lo que habría dado lugar a la confrontación entre las parejas.
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Harry y Meghan protagonizan nueva polémica sobre los Juegos Invictus
La respuesta de los Sussex a las afirmaciones hechas por Tom Bower en su libro Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family también incluyó un extrañamiento a la publicación hecha por The Times este viernes, en el que los fragmentos del texto también incluyen polémicas concernientes a los Juegos Invictus fundados por el príncipe Harry.
De acuerdo con lo publicado por el medio británico, el ex director de la Fundación Invictus, Dominic Reid, estaría preocupado porque la justa deportiva, que se enfoca en enaltecer a veteranos de guerra y sus familias, se estaría convirtiendo en un “espectáculo” en el que los Sussex roban protagonismo a los atletas.
Sobre este tema, fue un portavoz de la Fundación Invictus el que desestimó lo dicho por el autor y reclamó la publicación de The Times.
“Resulta decepcionante que The Times dé protagonismo a comentarios que parecen estar motivados por una agenda preestablecida, en lugar de una comprensión genuina de los Juegos Invictus y la comunidad a la que apoyan”, afirmó y añadió que “la Fundación existe para apoyar la recuperación y rehabilitación del personal militar y veteranos heridos, lesionados o enfermos de todo el mundo”.