Kate Middleton revive uno de los looks más icónicos de Lady Di, a 31 años de distancia

Kate Middleton hace un homenaje a la princesa Diana

Kate Middleton salió con un conjunto de los colores azul marino y blanco, este estaba compuesto por un blazer con solapas contrastantes y una silueta entallada.

El diseño inmediatamente recordó al look que la princesa Diana llevó en el año 1995 durante una visita oficial, que se convirtió en uno de sus trajes más elegantes de esa época.

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El look icónico de Kate, es un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton, este incluía un tocado de color azul marino que daba un aire vintaje. En cuanto a joyería esta fue bastante sutil aunque unos aretes de zafiro destacaron completamente ya que le pertenecían a la princesa Diana.

Cada elemento de este look fue escogido cuidadosamente, Kate entiende muy bien lo importante y simbólico que es la flor de amapola en eventos oficiales, especialmente como el Anzac Day, el día que honra a los soldados de Australia y Nueva Zelanda.

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Ese día no fue la primera vez que Kate tomó inspiración en el estilo de Diana, a lo largo de los años la hemos visto usar joyas que le pertenecieron a la princesa, usando siluetas similares e incluso usando las mismas combinaciones de colores.

Sin embargo resaltó la semejanza en esta ocasión ya que los looks eran prácticamente iguales.

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Más allá de lo visual, este gesto también reafirma el papel de Kate Middleton como un enlace entre la tradición y una visión más actual de la monarquía.

La princesa de Gales ha construido un estilo propio, pero sabe integrar referencias con intención. Retoma elementos del pasado sin replicarlos tal cual, manteniendo siempre su autenticidad.