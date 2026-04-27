El viaje más arriesgado de Carlos III: así será su visita de Estado con Donald Trump en EE.UU.

Así será la visita de Estado del rey Carlos III con Donald Trump en EE.UU.

En un contexto marcado por fricciones entre Washington y Londres, debates sobre la monarquía y un clima político especialmente volátil, el viaje busca reforzar la llamada “relación especial” entre ambos países en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La agenda contempla una recepción en la Casa Blanca, una cena de Estado y, según medios británicos y estadounidenses, incluso un histórico discurso del monarca ante el Congreso.

Más allá del protocolo, el viaje se lee como una prueba de soft power para Carlos III: un monarca que ha hecho de la diplomacia silenciosa una de sus principales herramientas.

Rey Carlos, reina Camila con Dobald y Melania Trump en 2025 en Windsor. (Getty Images)

La reunión con Donald Trump ocurre en un momento especialmente sensible. Analistas han descrito el viaje como una misión para tender puentes y, al mismo tiempo, para medir la capacidad del rey para moverse en un terreno político complejo sin comprometer la neutralidad de la Corona.

No es casual que muchos vean ecos de Isabel II en esta visita. Como hizo su madre en momentos de tensión internacional, Carlos parece apostar por la diplomacia ceremonial como herramienta de estabilidad.

Donald Trump y el rey Carlos III. (Getty Images)

Pero hay elementos que añaden presión. La persistente controversia en torno al príncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein proyecta una sombra incómoda sobre el viaje, mientras que el tema del príncipe Harry inevitablemente reaparece.

Aunque no se espera un encuentro entre padre e hijo durante la visita, el simbolismo de que Carlos esté en suelo estadounidense, donde vive Harry, no pasa inadvertido.