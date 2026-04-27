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Realeza

El viaje más arriesgado de Carlos III: así será su visita de Estado con Donald Trump en EE.UU.

En medio de tensiones políticas, la sombra del caso Epstein y rumores sobre Harry, el rey Carlos III y Camila visitan Estados Unidos, una prueba más del poder diplomático de la Corona.
lun 27 abril 2026 11:43 AM
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El rey Carlos III y Donald Trump en 2019. (Getty Images)
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Así será la visita de Estado del rey Carlos III con Donald Trump en EE.UU.

En un contexto marcado por fricciones entre Washington y Londres, debates sobre la monarquía y un clima político especialmente volátil, el viaje busca reforzar la llamada “relación especial” entre ambos países en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La agenda contempla una recepción en la Casa Blanca, una cena de Estado y, según medios británicos y estadounidenses, incluso un histórico discurso del monarca ante el Congreso.

Más allá del protocolo, el viaje se lee como una prueba de soft power para Carlos III: un monarca que ha hecho de la diplomacia silenciosa una de sus principales herramientas.

UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Rey Carlos, reina Camila con Dobald y Melania Trump en 2025 en Windsor. (Getty Images)

La reunión con Donald Trump ocurre en un momento especialmente sensible. Analistas han descrito el viaje como una misión para tender puentes y, al mismo tiempo, para medir la capacidad del rey para moverse en un terreno político complejo sin comprometer la neutralidad de la Corona.

No es casual que muchos vean ecos de Isabel II en esta visita. Como hizo su madre en momentos de tensión internacional, Carlos parece apostar por la diplomacia ceremonial como herramienta de estabilidad.

UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Two
Donald Trump y el rey Carlos III. (Getty Images)

Pero hay elementos que añaden presión. La persistente controversia en torno al príncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein proyecta una sombra incómoda sobre el viaje, mientras que el tema del príncipe Harry inevitablemente reaparece.

Aunque no se espera un encuentro entre padre e hijo durante la visita, el simbolismo de que Carlos esté en suelo estadounidense, donde vive Harry, no pasa inadvertido.

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El distanciamiento de Carlos con Harry en la mira durante su visita a EE.UU.

Uno de los focos de atención está en cómo Carlos equilibrará la dimensión política y la familiar.

El monarca llega como jefe de Estado, pero también como figura sometida a una narrativa inevitable sobre fracturas familiares, la relación con Harry y los retos de una monarquía que busca modernizarse sin perder autoridad moral.

Fuentes cercanas a la familia real han insistido en que el viaje está centrado en relaciones bilaterales, no en dramas domésticos. Aun así, la conversación pública mezcla ambas cosas.

El príncipe Harry y el rey Carlos III
El príncipe Harry y el rey Carlos III (WPA Pool/Getty Images)

Ese es, quizá, el verdadero reto: hacer que una visita diseñada para proyectar estabilidad no quede eclipsada por controversias.

Una prueba para el reinado de Carlos III

Más que una gira diplomática, esta visita parece una radiografía del momento que vive la Corona británica.

Carlos llega con experiencia, pero también con el peso de demostrar que puede ejercer una forma propia de liderazgo internacional. Si sale bien, el viaje reforzará su perfil como monarca de Estado. Si no, podría alimentar cuestionamientos sobre el papel político —aunque simbólico— de la institución.

No es casual que varios expertos la hayan llamado la visita más riesgosa de su reinado. Y quizá también una de las más importantes.

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rey Carlos II Donald Trump

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abril 2026

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