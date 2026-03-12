La visita de Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex a Australia, confirmada para mediados de abril, despertó un nuevo debate mediático debido al alto precio del acceso a un evento exclusivo donde la exactriz será protagonista principal.
¿Exagerado? Este es el precio para conocer en persona a Meghan Markle en su retiro de lujo
Durante su estancia en Sydney, Meghan Markle participará como invitada especial en el retiro de mujeres Her Best Life, un encuentro de bienestar y conexión organizado en el hotel InterContinental Sydney Coogee Beach.
Como parte de la agenda de actividades del 17 al 19 de abril, los asistentes pueden disfrutar de pláticas, sesiones de yoga y actividades orientadas al crecimiento personal.
Lo que más llamó la atención del público es el precio de las entradas VIP, que actualmente rondan los 3.199 dólares australianos, aproximadamente 40,375 pesos, e incluyen, entre otros beneficios exclusivos, una bolsa con rgalos no especificados, un asiento privilegiado en la cena de gala, donde podrán habla unos minutos con Meghan y una foto grupal con la duquesa de Sussex.
Esta cifra generó reacciones divididas entre fans y usuarios en redes sociales, donde algunos critican que Meghan, quien se apartó de sus deberes reales en 2020, cobre tanto por una experiencia de este tipo.
Mientras que otros defienden el valor del evento al asegurar que parte de lo recaudado será donado a organizaciones benéficas, como la asociación Lifeline Naarm contra el suicidio.
Meghan y Harry regresan a Australia, el destino que marcó su renuncia a la monarquía
La visita de Meghan Markle y el príncipe Harry a Australia en 2018, no solo marcó un momento histórico personal y profesional para la pareja, pues su primer viaje oficial como duques de Sussex, sino que también fue uno de los momentos más difíciles como miembros activos de la familia real británica, tal como ella misma relató en la serie documental Harry & Meghan de Netflix.
En el documental, Markle habló con franqueza sobre lo que significó someterse a una exposición mediática constante mientras se adaptaba a su nuevo papel dentro de la realeza y, al mismo tiempo, se enfrentaba a las exigencias físicas y emocionales de su primer embarazo, pues durante esa gira, la aprehja anunció que esperaba a su primer hijo, Archie.
“Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, ea realmente vulnerable, y eso fue realmente desafiante”, dijo Meghan destacando cómo la atención pública intensificó una etapa ya de por sí complicada.
“Y luego, cuando tienes un recién nacido… sí, es muchísimo”, añadió, resaltando que pocos se detenían a preguntarle si realmente estaba bien en medio del escrutinio público.