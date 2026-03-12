¿Exagerado? Este es el precio para conocer en persona a Meghan Markle en su retiro de lujo

Este es el precio para conocer en persona a Meghan Markle en su retiro de lujo

Durante su estancia en Sydney, Meghan Markle participará como invitada especial en el retiro de mujeres Her Best Life, un encuentro de bienestar y conexión organizado en el hotel InterContinental Sydney Coogee Beach.

Como parte de la agenda de actividades del 17 al 19 de abril, los asistentes pueden disfrutar de pláticas, sesiones de yoga y actividades orientadas al crecimiento personal.

Foto de archivo de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien este sábado estuvo presente en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week (Lukas Schulze/Getty Images for Invictus Games Düsseldorf 2023)

Lo que más llamó la atención del público es el precio de las entradas VIP, que actualmente rondan los 3.199 dólares australianos, aproximadamente 40,375 pesos, e incluyen, entre otros beneficios exclusivos, una bolsa con rgalos no especificados, un asiento privilegiado en la cena de gala, donde podrán habla unos minutos con Meghan y una foto grupal con la duquesa de Sussex.

Esta cifra generó reacciones divididas entre fans y usuarios en redes sociales, donde algunos critican que Meghan, quien se apartó de sus deberes reales en 2020, cobre tanto por una experiencia de este tipo.

Mientras que otros defienden el valor del evento al asegurar que parte de lo recaudado será donado a organizaciones benéficas, como la asociación Lifeline Naarm contra el suicidio.