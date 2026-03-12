Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

¿Exagerado? Este es el precio para conocer en persona a Meghan Markle en su retiro de lujo

Meghan Markle encabeza un retiro de tres días en Sydney donde el acceso VIP, que incluye cena y foto en grupo con la actriz, alcanza más de 40 mil pesos por persona.
jue 12 marzo 2026 01:49 PM
2025 TIME100 Summit
Meghan Markle (Getty Images )
Publicidad

Además lee:

Andrés y Eugenia
La princesa Eugenia renuncia a fundación contra la esclavitud tras nexos de su papá con Epstein La princesa Eugenia renunció a su cargo como patrocinadora de la fundación benéfica británica Anti-Slavery International, la organización de derechos humanos más antigua del mundo.

Este es el precio para conocer en persona a Meghan Markle en su retiro de lujo

Durante su estancia en Sydney, Meghan Markle participará como invitada especial en el retiro de mujeres Her Best Life, un encuentro de bienestar y conexión organizado en el hotel InterContinental Sydney Coogee Beach.

Como parte de la agenda de actividades del 17 al 19 de abril, los asistentes pueden disfrutar de pláticas, sesiones de yoga y actividades orientadas al crecimiento personal.

Meghan Markle
Foto de archivo de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien este sábado estuvo presente en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week (Lukas Schulze/Getty Images for Invictus Games Düsseldorf 2023)

Lo que más llamó la atención del público es el precio de las entradas VIP, que actualmente rondan los 3.199 dólares australianos, aproximadamente 40,375 pesos, e incluyen, entre otros beneficios exclusivos, una bolsa con rgalos no especificados, un asiento privilegiado en la cena de gala, donde podrán habla unos minutos con Meghan y una foto grupal con la duquesa de Sussex.

Esta cifra generó reacciones divididas entre fans y usuarios en redes sociales, donde algunos critican que Meghan, quien se apartó de sus deberes reales en 2020, cobre tanto por una experiencia de este tipo.

Mientras que otros defienden el valor del evento al asegurar que parte de lo recaudado será donado a organizaciones benéficas, como la asociación Lifeline Naarm contra el suicidio.

Publicidad

Meghan y Harry regresan a Australia, el destino que marcó su renuncia a la monarquía

La visita de Meghan Markle y el príncipe Harry a Australia en 2018, no solo marcó un momento histórico personal y profesional para la pareja, pues su primer viaje oficial como duques de Sussex, sino que también fue uno de los momentos más difíciles como miembros activos de la familia real británica, tal como ella misma relató en la serie documental Harry & Meghan de Netflix.

En el documental, Markle habló con franqueza sobre lo que significó someterse a una exposición mediática constante mientras se adaptaba a su nuevo papel dentro de la realeza y, al mismo tiempo, se enfrentaba a las exigencias físicas y emocionales de su primer embarazo, pues durante esa gira, la aprehja anunció que esperaba a su primer hijo, Archie.

The Duke And Duchess Of Sussex Visit Australia - Day 7
Meghan Markle y Harry en su visita a Australia en 2018. (Getty Images)

“Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, ea realmente vulnerable, y eso fue realmente desafiante”, dijo Meghan destacando cómo la atención pública intensificó una etapa ya de por sí complicada.

“Y luego, cuando tienes un recién nacido… sí, es muchísimo”, añadió, resaltando que pocos se detenían a preguntarle si realmente estaba bien en medio del escrutinio público.

Publicidad

Tags

Meghan Markle Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad