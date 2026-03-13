La manera en la que Meghan Markle está siguiendo los pasos de Lady Di

Meghan Markle realizó una visita sorpresa a pacientes del Children’s Hospital de Los Ángeles este jueves 12 de marzo.
La duquesa de Sussex, de 44 años, primero pasó por el área Creative Oasis del hospital, donde pintó con acuarela junto a varios pacientes pediátricos.
Después visitó a niños que permanecen en cama y no pudieron salir de sus habitaciones para participar en la actividad.
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Visita de Meghan Markle al hospital de niños
La visita formó parte de Make March Matter, una campaña que el hospital realiza durante todo el mes para apoyar a sus pacientes.
“Make March Matter es una campaña anual de recaudación de fondos para Children’s Hospital Los Angeles que reúne a celebridades, empresas y a la comunidad en general para apoyar su misión de crear esperanza y construir futuros más saludables”, señaló el hospital en un comunicado.
“Los fondos recaudados ayudarán a garantizar que el hospital pueda brindar a niños enfermos o gravemente heridos la mejor atención médica, así como impulsar la investigación y la innovación que se realizan en CHLA todos los días desde hace 125 años.”
Fotos de la visita muestran a Meghan Markle usando un cubrebocas negro mientras sonríe junto a los pacientes infantiles, colorea dibujos de Hello Kitty y pinta con el personal del hospital y los niños.
La duquesa de Sussex ya había visitado el Children’s Hospital Los Angeles en 2024 para encabezar una sesión de Literally Healing.
En ese momento, el hospital señaló que “los niños reían y cantaban mientras la duquesa se metía en personaje con cada página”, al leer libros favoritos de los pacientes como Rosie the Riveter, Pete the Cat y I Saw a Cat.
Meghan también ayudó a los niños con actividades STEAM relacionadas con cada historia.
En un video del encuentro, se ve a Meghan saludar a los niños cuando se reunieron para la lectura, mostrando emocionada la portada de Rosie Revere, Engineer y comentando: “Este es uno de mis favoritos”.
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Las visitas a hospitales que hacía Lady Di
Han pasado veinte años desde que Lady Di murió trágicamente en un accidente automovilístico en París, Francia.
Durante su vida, la princesa dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados, llamando la atención mundial sobre causas que le eran cercanas con el objetivo de generar conciencia y promover cambios.
Middlesex Hospital, London (1987): En abril de 1987, Diana, Princesa de Gales inauguró la primera unidad del Reino Unido diseñada específicamente para tratar a pacientes con VIH. Fotografías de la princesa dando la mano a un paciente sin guantes dieron la vuelta al mundo y enviaron un poderoso mensaje de compasión por encima del miedo.
Harlem Hospital, New York City (1989): Durante una visita a una unidad pediátrica de SIDA, Diana abrazó a un niño de 7 años, rompiendo el protocolo real para mostrar afecto a los menores que padecían la enfermedad.
Sitanala Leprosy Hospital, Jakarta, Indonesia (1989): En contra del consejo de funcionarios, se sentó en las camas de los pacientes y tocó sus heridas vendadas, desafiando el mito de que la lepra se contagiaba fácilmente por contacto.
Casey House, Toronto (1991): Visitó este hospicio para pacientes con VIH/SIDA y fue fotografiada sosteniendo las manos de enfermos, reforzando su compromiso con la lucha contra la enfermedad.
Royal Brompton Hospital (visitas privadas): Diana realizaba con frecuencia visitas privadas y sin previo aviso a hospitales. En lugares como este podía pasar hasta cuatro horas conversando con pacientes y cargando a niños enfermos, como el recién nacido de seis días James Whetton.