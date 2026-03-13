La manera en la que Meghan Markle está siguiendo los pasos de Lady Di

Visita de Meghan Markle al hospital de niños

La visita formó parte de Make March Matter, una campaña que el hospital realiza durante todo el mes para apoyar a sus pacientes.

(Instagram)

“Make March Matter es una campaña anual de recaudación de fondos para Children’s Hospital Los Angeles que reúne a celebridades, empresas y a la comunidad en general para apoyar su misión de crear esperanza y construir futuros más saludables”, señaló el hospital en un comunicado.

(Instagram)

“Los fondos recaudados ayudarán a garantizar que el hospital pueda brindar a niños enfermos o gravemente heridos la mejor atención médica, así como impulsar la investigación y la innovación que se realizan en CHLA todos los días desde hace 125 años.”

(Instagram)

Fotos de la visita muestran a Meghan Markle usando un cubrebocas negro mientras sonríe junto a los pacientes infantiles, colorea dibujos de Hello Kitty y pinta con el personal del hospital y los niños.

(Instagram)

La duquesa de Sussex ya había visitado el Children’s Hospital Los Angeles en 2024 para encabezar una sesión de Literally Healing.

En ese momento, el hospital señaló que “los niños reían y cantaban mientras la duquesa se metía en personaje con cada página”, al leer libros favoritos de los pacientes como Rosie the Riveter, Pete the Cat y I Saw a Cat.

Meghan también ayudó a los niños con actividades STEAM relacionadas con cada historia.

(Instagram)

En un video del encuentro, se ve a Meghan saludar a los niños cuando se reunieron para la lectura, mostrando emocionada la portada de Rosie Revere, Engineer y comentando: “Este es uno de mis favoritos”.