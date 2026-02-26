¿Desaire a los Sussex? La realeza de Jordania 'ignoró' a Harry y Meghan durante su viaje al país árabe

Harry y Meghan no se reunieron los reyes de Jordania

Durante su breve visita de dos días, que comenzó el martes 23 de febrero y terminó el jueves 26, Meghan y Harry no tuvieron ninguna reunión con la realeza jordana, detalle que llamó la atención porque el rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein son cercanos al rey Carlos III y al príncipe William.

El rey Carlos III y el rey Abdullah (Abdalá) II son amigos. (Getty Images)

Una fuente en Jordania confirmó al Daily Mail que “no hay ninguna reunión programada entre el duque y la duquesa y la familia real jordana”. El único miembro de la realeza de Jordania que Harry y Meghan conocieron fue a la princesa Basma bint Talal, tía paterna del actual rey del país, durante una iniciativa del Fondo Hachemita Jordano para el Desarrollo Humano.

Durante su visita, únicamente conocieron a la princesa Basma bint Talal, tía del actual rey, debido a que coincidieron en un evento. (Getty Images)

Mientras Harry y Meghan visitaron Jordania, el rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein bin Abdalá recibieron al presidente de Indonesia Prabowo Subianto. El rey sí tuvo una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien fue el encargado de dirigir la visita de los duques en territorio jordano y visitó distintos lugares junto a ellos.

En la reunión entre Tedros Adhanom y el rey Abdalá II resaltó la ausencia de Harry y Meghan, sobre todo porque también viajaban como “representantes” de la OMS. Se rumora que la realeza de Jordania no se reunió con los duques de Sussex debido a su cercanía y fidelidad al rey Carlos III y el príncipe William.