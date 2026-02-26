Harry y Meghan viajaron a Jordania con propósitos humanitarios para dar apoyo sanitario y humanitario a comunidades que han sido afectadas por conflictos o desplazamientos. Los duques de Sussex realizaron distintas visitas a organizaciones y servicios de salud, sin embargo, en ningún momento se reunieron con el rey Abdalá II o con el príncipe heredero Hussein bin Abdalá.
¿Desaire a los Sussex? La realeza de Jordania 'ignoró' a Harry y Meghan durante su viaje al país árabe
Harry y Meghan no se reunieron los reyes de Jordania
Durante su breve visita de dos días, que comenzó el martes 23 de febrero y terminó el jueves 26, Meghan y Harry no tuvieron ninguna reunión con la realeza jordana, detalle que llamó la atención porque el rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein son cercanos al rey Carlos III y al príncipe William.
Una fuente en Jordania confirmó al Daily Mail que “no hay ninguna reunión programada entre el duque y la duquesa y la familia real jordana”. El único miembro de la realeza de Jordania que Harry y Meghan conocieron fue a la princesa Basma bint Talal, tía paterna del actual rey del país, durante una iniciativa del Fondo Hachemita Jordano para el Desarrollo Humano.
Mientras Harry y Meghan visitaron Jordania, el rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein bin Abdalá recibieron al presidente de Indonesia Prabowo Subianto. El rey sí tuvo una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien fue el encargado de dirigir la visita de los duques en territorio jordano y visitó distintos lugares junto a ellos.
En la reunión entre Tedros Adhanom y el rey Abdalá II resaltó la ausencia de Harry y Meghan, sobre todo porque también viajaban como “representantes” de la OMS. Se rumora que la realeza de Jordania no se reunió con los duques de Sussex debido a su cercanía y fidelidad al rey Carlos III y el príncipe William.
La relación entre la realeza jordana y la Corona británica
La relación entre la realeza británica y la jordana nació desde la amistad que existió entre el difunto rey Huséin I e Isabel II, quienes heredaron ese vínculo a sus hijos Carlos III y Abdalá II, quienes también son cercanos. A su vez, el príncipe Hussein y el príncipe William también mantienen un vínculo de amistad.
Por ejemplo, las realezas se han reunido para la boda de Hussein bin Abdalá y Rajwa Al Hussein en 2023, a la que asistieron William y Kate; mientras que el rey Abdullah y su esposa, la reina Rania, fueron invitados a la coronación de Carlos III ese mismo año. Incluso, Rania y Camila también han tenido sus propias reuniones para fomentar iniciativas relacionadas a la mujer.
Aún no ha habido una declaración por parte de la familia real de Jordania o de los duques de Sussex que explique la razón por la que no se reunieron a pesar de la cercana relación entre la realeza jordana y la británica.