¿Nuevo fracaso? Los proyectos de Meghan y Harry enfrentan retrasos y ponen en duda su futuro con Netflix

Los proyectos de Meghan y Harry enfrentan retrasos y ponen en duda su futuro con Netflix

Entre las producciones anunciadas destaca la adaptación de la novela romántica Meet Me at the Lake, de la escritora Carley Fortune, cuyos derechos fueron adquiridos en 2023 por unos tres millones de dólares. Sin embargo, casi tres años después el proyecto sigue sin director ni reparto confirmado, lo que ha generado dudas sobre su progreso dentro de Netflix.

Otro de los títulos en desarrollo es la adaptación de The Wedding Date, novela de Jasmine Guillory, que también permanece en etapas iniciales de producción sin anuncios relevantes sobre su rodaje.

Estas demoras han puesto bajo la lupa el acuerdo entre los duques de Sussex y la plataforma de streaming. En 2020, la pareja firmó un contrato multimillonario con Netflix para producir documentales, series y películas tras su salida de la familia real británica.

Aunque su docuserie Harry & Meghan, estrenada en 2022, se convirtió en un gran éxito para la plataforma, otros proyectos posteriores no han tenido el mismo impacto. Entre ellos se encuentran el documental sobre polo protagonizado por el príncipe Harry y el programa de estilo de vida de Meghan, With Love, Meghan, que registró menos audiencias.