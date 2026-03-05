Los futuros proyectos del príncipe Harry y Meghan Markle con Netflix atraviesan un momento de incertidumbre. Los proyectos que la pareja desarrolla a través de su productora Archewell Productions permanecen en fase de desarrollo sin avances significativos, lo que podría significar que se terminen por suspender de forma definitiva.
¿Nuevo fracaso? Los proyectos de Meghan y Harry enfrentan retrasos y ponen en duda su futuro con Netflix
Los proyectos de Meghan y Harry enfrentan retrasos y ponen en duda su futuro con Netflix
Entre las producciones anunciadas destaca la adaptación de la novela romántica Meet Me at the Lake, de la escritora Carley Fortune, cuyos derechos fueron adquiridos en 2023 por unos tres millones de dólares. Sin embargo, casi tres años después el proyecto sigue sin director ni reparto confirmado, lo que ha generado dudas sobre su progreso dentro de Netflix.
Otro de los títulos en desarrollo es la adaptación de The Wedding Date, novela de Jasmine Guillory, que también permanece en etapas iniciales de producción sin anuncios relevantes sobre su rodaje.
Estas demoras han puesto bajo la lupa el acuerdo entre los duques de Sussex y la plataforma de streaming. En 2020, la pareja firmó un contrato multimillonario con Netflix para producir documentales, series y películas tras su salida de la familia real británica.
Aunque su docuserie Harry & Meghan, estrenada en 2022, se convirtió en un gran éxito para la plataforma, otros proyectos posteriores no han tenido el mismo impacto. Entre ellos se encuentran el documental sobre polo protagonizado por el príncipe Harry y el programa de estilo de vida de Meghan, With Love, Meghan, que registró menos audiencias.
El nuevo documental de Meghan y Harry aún no tiene plataforma que lo adquiera
La situación también se refleja en otros contenidos impulsados por Archewell. El documental Cookie Queen, presentado recientemente en el Festival de Sundance, aún no ha encontrado distribuidor ni plataforma de streaming que lo adquiera.
Pese a los retrasos, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la relación entre Netflix y los duques de Sussex sigue siendo positiva y que varios contenidos continúan en distintas fases de desarrollo.
Mientras tanto, Meghan Markle estaría enfocando parte de su energía en su nueva marca de estilo de vida, As Ever, vinculada también a proyectos audiovisuales y contenidos para la plataforma.
Aun así, el lento avance de las producciones ha abierto interrogantes en Hollywood sobre el rumbo del acuerdo entre los Sussex y Netflix, y sobre si los proyectos anunciados lograrán finalmente llegar a la pantalla.