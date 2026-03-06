Se acabó: Netflix rompe su relación con Meghan Markle pero esto podría darle un respiro a los Sussex

Netflix y los duques de Sussex: del acuerdo histórico a los reveses profesionales

Poco después de que el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaran sus funciones dentro de la Familia Real británica en 2020, firmaron un acuerdo con Netflix valorado en 100 millones de dólares para producir contenido audiovisual. Desde documentales y series, hasta programas infantiles a través de su productora Archewell.

El primer gran proyecto se convirtió de inmediato en un éxito global. La serie documental Harry & Meghan, estrenada en 2023 y en la que los Sussex abordaban su salida de la Familia Real y su mudanza a América, explotaba el aura que todavía envuelve a estos “royals rebeldes” en su búsqueda de privacidad y tranquilidad, lejos de Reino Unido.

El especial navideño de 'With Love, Meghan' no tuvo el éxito esperado (Instagram / Netflix y Meghan Markle)

Sin embargo, después de este título, los siguientes proyectos comenzaron a perder brillo y el interés de la audiencia.

El documental deportivo Polo, centrado en el deporte favorito del príncipe Harry, tuvo una recepción discreta. Como dijimos, la serie de estilo de vida With Love, Meghan, estrenada en 2025, logró entrar inicialmente en el Top 10 global, pero su segunda temporada y su especial navideño no lograron sostener la audiencia.

'With Love, Meghan' tuvo sólo dos temporadas y un especial de Navidad (NETFLIX)

La adaptación cinematográfica de la novela Meet Me at the Lake (cuyos derechos costaron alrededor de tres millones de dólares) sigue sin director ni elenco después de años de desarrollo. Situación que se repite con otro proyecto basado en la novela romántica The Wedding Date, que también permanece en fase temprana de desarrollo.

Incluso Cookie Queens, un documental presentado en el Festival de Sundance en 2026 que examina la controvertida comercialización del programa de galletas de las Girl Scouts, aún no ha encontrado distribuidor y Netflix no está interesado en integrarlo a su catálogo.