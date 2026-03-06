Se acabó: Netflix rompe su relación con Meghan Markle pero esto podría darle un respiro a los Sussex

La relación entre Meghan Markle y Netflix acaba de sufrir un giro significativo y todo parece indicar que con carácter de “sin retorno”.
La plataforma de streaming de Ted Sarandos dio por terminada su asociación con As Ever, la marca de estilo de vida impulsada por la duquesa de Sussex, un movimiento que confirma el desgaste de una colaboración que alguna vez fue presentada como uno de los acuerdos más lucrativos en la industria del entretenimiento contemporáneo, pero que no obtuvo los resultados que ambas partes esperaban.
Meghan Markle y Netflix terminan su relación pero As Ever sigue en marcha
La información sobre la ruptura entre Meghan Markle y Netflix fue confirmada por Page Six, que citó a fuentes de la industria para explicar que la decisión llegó tras el bajo rendimiento que tuvo la serie With Love, Meghan.
El programa de estilo de vida presentado por la esposa del príncipe Harry sirvió como escaparate televisivo para la marca As Ever. Sin embargo, no obtuvo el éxito necesario para seguir produciéndolo. “El programa no continuó, así que no tenía sentido mantener la alianza”, explicó el informante consultado por el medio estadounidense.
En un comunicado, Netflix reconoció que la “pasión de Meghan por elevar los momentos cotidianos” inspiró la creación de la marca y aseguró que la duquesa seguirá desarrollándola de manera independiente; pero no así el programa.
Netflix y los duques de Sussex: del acuerdo histórico a los reveses profesionales
Poco después de que el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaran sus funciones dentro de la Familia Real británica en 2020, firmaron un acuerdo con Netflix valorado en 100 millones de dólares para producir contenido audiovisual. Desde documentales y series, hasta programas infantiles a través de su productora Archewell.
El primer gran proyecto se convirtió de inmediato en un éxito global. La serie documental Harry & Meghan, estrenada en 2023 y en la que los Sussex abordaban su salida de la Familia Real y su mudanza a América, explotaba el aura que todavía envuelve a estos “royals rebeldes” en su búsqueda de privacidad y tranquilidad, lejos de Reino Unido.
Sin embargo, después de este título, los siguientes proyectos comenzaron a perder brillo y el interés de la audiencia.
El documental deportivo Polo, centrado en el deporte favorito del príncipe Harry, tuvo una recepción discreta. Como dijimos, la serie de estilo de vida With Love, Meghan, estrenada en 2025, logró entrar inicialmente en el Top 10 global, pero su segunda temporada y su especial navideño no lograron sostener la audiencia.
La adaptación cinematográfica de la novela Meet Me at the Lake (cuyos derechos costaron alrededor de tres millones de dólares) sigue sin director ni elenco después de años de desarrollo. Situación que se repite con otro proyecto basado en la novela romántica The Wedding Date, que también permanece en fase temprana de desarrollo.
Incluso Cookie Queens, un documental presentado en el Festival de Sundance en 2026 que examina la controvertida comercialización del programa de galletas de las Girl Scouts, aún no ha encontrado distribuidor y Netflix no está interesado en integrarlo a su catálogo.
El truene con Netflix… ¿es un respiro para los Sussex?
El fracaso de With Love, Meghan ha venido escribiéndose desde que la serie estrenó en 2025 y no se limitó únicamente a las cifras de audiencia.
El programa, en el que se da una mezcla de cocina, jardinería y estilo de vida, también fue criticado por su tono excesivamente calculado y por un intento más que evidente de convertir la vida doméstica de Montecito, el exclusivo vecindario donde vive la familia del príncipe Harry, en una marca aspiracional.
Esto, con el fin de impulsar el lanzamiento de As Ever, la marca que vende productos como mermeladas, velas, vino y mezclas decorativas de pétalos de flor, surgidos de la mente creativa y los gustos y aficiones de Meghan… y su equipo.
Sin embargo, esta estrategia generó otro debate, la creciente exposición del entorno familiar de los Sussex; ya que en los últimos meses, las redes sociales de la marca comenzaron a incluir referencias cada vez más frecuentes a la vida familiar de los Sussex, incluidas apariciones indirectas de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, en un intento por reforzar la esencia “hogareña” del negocio de Meghan Markle.
Ahora que su colaboración con Netflix llegó a su fin, estas circunstancias podrían convertirse en una oportunidad estratégica para los duques de Sussex.
Sin la presión de tener que alimentar el ecosistema de un programa de televisión (que necesitaba historias, escenas y momentos íntimos para sostener su naturaleza), Harry y Meghan recuperaron, en cierta medida, la privacidad de su familia que tanto han querido defender y que se convirtió en el motivo para que abandonaran la monarquía. ¿Será que este truene se convierta en un respiro para ellos?