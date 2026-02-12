El noble gesto que Kate Middleton tuvo con una prisión femenina un año después de su visita

¿Cual es la historia detrás de la ‘Catherine’s Rose’?

En mayo de 2025, la Royal Horticultural Society (RHS) anunció que una rosa creada por Harkness Roses fue nombrada en honor a la princesa Kate, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover el poder sanador de la naturaleza. Catherine’s Rose fue bautizada en honor a su nombre completo, Catherine, y los fondos recaudados por su venta benefician a The Royal Marsden Cancer Charity, apoyando la creación de un programa de formación para equipos clínicos en todo el Reino Unido.

La princesa de Gales ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la naturaleza la ayudó durante su tratamiento contra el cáncer, que anunció en marzo de 2024, y durante su recuperación.

Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

En septiembre de 2024, Kate compartió que había completado su quimioterapia y, en enero de 2025, confirmó que se encontraba en remisión. También se informó que recibió tratamiento en el Royal Marsden Hospital durante su proceso contra el cáncer.

La visita de Kate a HMP Styal en febrero de 2025 fue una de sus primeras apariciones públicas tras retomar gradualmente sus compromisos oficiales. Durante su recorrido, pudo conocer de primera mano cómo esta unidad especializada apoya a madres e hijos mediante una guardería, programas específicos y personal capacitado.

Kate Middleton es patrona de Action for Children desde 2016 y en 2021 fundó el Centre for Early Childhood de la Royal Foundation, con el objetivo de continuar su labor en favor del desarrollo infantil temprano.