Revelación: El rey Carlos negó a Meghan Markle despedirse de la reina Isabel en su lecho de muerte

El rey Carlos prohibió a Meghan Markle despedirse de la reina Isabel

Aunque han pasado ya varios años de aquel momento, hasta ahora se han revelado detalles de él. El periodista Tom Bowel asegura en su reciente libro Betrayal que tras enterarse de que la reina Isabel II se encontraba grave, el rey Carlos llamó por teléfono a sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, para darles la noticia y pedirles que se dirigieran al aeropuerto de Northolt, al oeste de Londres, donde un avión los estaba esperando para trasladarlos a Escocia.

A cuatro años de la muerte de la reina Isabel II siguen surgiendo controversiales detalles de la relación familia. (Getty Images)

De acuerdo con Bower, esa fue una mañana caótica y emocionalmente cargada. Mientras los miembros clave de la familia eran convocados de urgencia a Balmoral, el entonces príncipe Carlos habría dejado claro que la presencia de Meghan no era deseada. La decisión de excluir a la esposa del príncipe Harry no fue casual ni por cuestiones de logística. Según el autor, cuando el Rey Carlos III supo que la actriz planeaba viajar a Escocia para despedirse de la reina, reaccionó de inmediato con una negativa: “Eso era inaceptable”.

El motivo, según el autor, estaba ligado a antecedentes personales. En su libro, Bower asegura que Meghan había “rechazado las invitaciones” de la reina para visitar Balmoral en el pasado, lo que habría influido directamente en la decisión.

A cuatro años de la muerte de la reina Isabel II siguen surgiendo controversiales detalles de la relación familia. (Getty Images)

Pero la tensión iba más allá. El autor añade una declaración aún más contundente atribuida a Carlos: “Compartir su dolor con Meghan, quien difamaba a la monarquía, era impensable. Creía que, hasta el día de su muerte, su madre se sintió conmocionada por la deslealtad de Harry".