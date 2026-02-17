William y Kate toman distancia de Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, en medio del escándalo Epstein

De acuerdo con la fuentes del tabloide británico, la relación entre la princesa de Gales, Kate, y las princesas Beatriz y Eugenia carecería de la cercanía que se esperaba entre primos dentro de la realeza, pese a haber compartido momentos familiares en el pasado.

Las fuentes taambién aseguran que ni Kate ni William han expresado públicamente hostilidad, pero en privado mantienen cierta distancia con sus primas por diversos motivos.

Princesas Eugenia, Beatriz con William y Kate. (Getty Images)

“Todos conocen los sentimientos de William hacia su tío. Nunca ha tenido una relación cercana con él”, afirmó una fuente cercana.

Parte de la tensión actual está influida por la reciente polémica sobre los archivos revelados de Jeffrey Epstein, en los que aparece en múltiples ocasiones el expríncipe Andrés, papá de Beatriz y Eugenia.

Aunque no hay evidencia de que la polémica de Andrés con Epstein sean el motivo del distanciamiento, sí se observa aun distanciamiento entre los príncipes de Gales y sus primas.