Luego de dos años de ausencia por su lucha contra el cáncer, Kate Middleton vuelve a celebrar la Pascua con sus hijos

Kate Middleton y el príncipe William regresan a las celebraciones de Pascua

Los príncipes de Gales sorprendieron este 5 de abril al asistir a la tradicional misa de Pascua junto a sus hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte. Su asistencia marco su regreso a esta celebración después de que se ausentaran de la misma por dos años consecutivos.

La familia asistió a la misa de Pascua en la Capilla de San Jorge. (Getty Images)

La misa se realizó en la Capilla de San Jorge, que se encuentra en los terrenos del Castillo de Windsor. Durante la celebración, además de la familia de Kate y William, también asistieron el rey Carlos, la reina Camila y otros miembros de la familia real británica.

El rey Carlos y la reina Camila también estuvieron presentes. (Getty Images)

Para la ocasión, la familia optó por vestir atuendos formales. En el caso de los hombres, los príncipes William, George y Louis, usaron trajes sastres con camisas blancas y corbatas azules. Mientras tanto, Kate vistió un conjunto monocromático beige acompañado de un sombrero y un cinturón. La princesa Charlotte lució un abrigo también beige, aunque más oscuro que el de su mamá, con botones y detalles cafés.