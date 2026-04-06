Después de dos años de ausencia, el príncipe William y Kate Middleton han regresado junto a su familia a la tradicional celebración de la realeza británica por Pascua. Los príncipes de Gales asistieron a la misa que se realizó en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, marcando su regreso oficial a esta tradición.
Luego de dos años de ausencia por su lucha contra el cáncer, Kate Middleton vuelve a celebrar la Pascua con sus hijos
Kate Middleton y el príncipe William regresan a las celebraciones de Pascua
Los príncipes de Gales sorprendieron este 5 de abril al asistir a la tradicional misa de Pascua junto a sus hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte. Su asistencia marco su regreso a esta celebración después de que se ausentaran de la misma por dos años consecutivos.
La misa se realizó en la Capilla de San Jorge, que se encuentra en los terrenos del Castillo de Windsor. Durante la celebración, además de la familia de Kate y William, también asistieron el rey Carlos, la reina Camila y otros miembros de la familia real británica.
Para la ocasión, la familia optó por vestir atuendos formales. En el caso de los hombres, los príncipes William, George y Louis, usaron trajes sastres con camisas blancas y corbatas azules. Mientras tanto, Kate vistió un conjunto monocromático beige acompañado de un sombrero y un cinturón. La princesa Charlotte lució un abrigo también beige, aunque más oscuro que el de su mamá, con botones y detalles cafés.
¿Por qué el príncipe William y Kate Middleton habían faltado a los festejos de Pascua de años anteriores?
La familia del príncipe William y Kate Middleton faltaron durante dos años consecutivos a los festejos de Pascua de la familia real. El motivo detrás de su ausencia fue el diagnóstico de cáncer de Kate tan solo semanas antes del festejo de 2024.
Para enero de 2025, la princesa anunció que su enfermedad estaba en remisión pero igualmente optaron por mantenerse fuera del ojo público, razón por la que la familia de los príncipes de Gales se ausentaron en algunos eventos de la corona británica, entre ellos, la misa de Pascua.
El año pasado, según People , Kate, William y sus hijos pasaron esta festividad en su casa de campo en Norfolk. Este lugar es conocido por ser donde los príncipes de Gales disfrutan las vacaciones escolares juntos a sus hijos.
La salud actual de Kate Middleton
Desde que en marzo de 2024 se confirmara que Kate Middleton había sido diagnosticada con cáncer después de someterse a una cirugía abdominal, el estilo de vida de la princesa cambió al alejarse de los eventos públicos para enfocarse en su salud.
En septiembre de ese mismo año, la esposa de William terminó su tratamiento de quimioterapias y a inicios de 2025 anunció que su cáncer estaba en remisión. La princesa nunca confirmó qué tipo de cáncer tuvo al preferir mantener esa información en privado.
Desde inicios de 2026, Kate ha regresado poco a poco a su ajetreada vida como princesa, por lo que se le ha visto en algunos eventos públicos, tal como la celebración de Pascua, con lo que continúa con su regreso a sus deberes como miembro de la familia real británica.