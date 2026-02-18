Así fue como la reina Isabel II ayudó a salvar la relación de Kate Middleton y el príncipe William

De acuerdo con el libro William and Catherine: The Monarchy’s New Era – The Inside Story, del autor Russell Myers, el punto más crítico ocurrió en 2007.

En ese momento, la presión de los medios sobre Kate era intensa. La constante presencia de paparazzi y la incertidumbre sobre el futuro de la relación generaron tensiones que terminaron en una conversación decisiva entre ambos.

De acuerdo con el relato, fue el propio William quien comunicó a Kate su necesidad de espacio, lo que derivó en una ruptura temporal. La separación sorprendió al público y alimentó titulares sobre el posible final definitivo del romance.

Príncipe William, Kate Middleton y reina Isabel II (Getty Images)

En medio de esa crisis sentimental, la reina Isabel II habría jugado un papel silencioso pero determinante. Durante un encuentro familiar, la monarca aconsejó a su nieto reflexionar sobre sus sentimientos y no dejarse arrastrar por la presión externa. El mensaje habría sido claro: si realmente amaba a Kate, debía luchar por la relación.

Encariñada con Kate desde el principio, la difunta reina "pudo ver que Kate tenía todas las cualidades de una futura Reina", contó el autor del libro a People, y las conversaciones privadas de la reina con su nieto resultaron ser un "catalizador para que William cambiara de rumbo" y reconociera que "si tenía fe en la relación y su amor por ella, entonces eso sería suficiente para llevarlos adelante".