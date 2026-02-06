¿En qué se diferencian las prácticas religiosas de Kate Middleton y el príncipe William de las del rey Carlos III?

El encuentro que subraya el papel de los príncipes de Gales en promover la unidad entre distintas creencias

La reunión de Kate Middleton y el príncipe William con el nuevo líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra el 5 de febrero, marcó el inicio de lo que será una relación de trabajo duradera y cercana.

El príncipe William, quien algún día se convertirá en el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, también se espera que trabaje con líderes espirituales de todas las creencias y orígenes.

En lo que se ha convertido en una práctica habitual este año, el día comenzó con la oficina de los príncipes de Gales anunciando el tema de la jornada a través de sus redes sociales, con una sencilla imagen que mostraba velas votivas encendidas y el mensaje: “Hoy: reunión con líderes espirituales en Londres.”

Getty Images (Pool/Getty Images)

El príncipe de Gales sostuvo luego una reunión con el Aga Khan, a quien el rey Charles había recibido para una cena en el Castillo de Windsor la noche anterior. El príncipe Rahim Al-Hussaini ha sido el Aga Khan V durante un año y es el líder espiritual de los musulmanes ismaelitas chiíes nizari.