El 5 de febrero de 2026, Kate Middleton y el príncipe William se reunieron con el nuevo líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, marcando un contraste con el enfoque más tradicional del rey Carlos y destacando la importancia que la fe tiene en la vida pública de los miembros de la realeza.
¿En qué se diferencian las prácticas religiosas de Kate Middleton y el príncipe William de las del rey Carlos III?
El encuentro que subraya el papel de los príncipes de Gales en promover la unidad entre distintas creencias
La reunión de Kate Middleton y el príncipe William con el nuevo líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra el 5 de febrero, marcó el inicio de lo que será una relación de trabajo duradera y cercana.
El príncipe William, quien algún día se convertirá en el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, también se espera que trabaje con líderes espirituales de todas las creencias y orígenes.
En lo que se ha convertido en una práctica habitual este año, el día comenzó con la oficina de los príncipes de Gales anunciando el tema de la jornada a través de sus redes sociales, con una sencilla imagen que mostraba velas votivas encendidas y el mensaje: “Hoy: reunión con líderes espirituales en Londres.”
El príncipe de Gales sostuvo luego una reunión con el Aga Khan, a quien el rey Charles había recibido para una cena en el Castillo de Windsor la noche anterior. El príncipe Rahim Al-Hussaini ha sido el Aga Khan V durante un año y es el líder espiritual de los musulmanes ismaelitas chiíes nizari.
La importancia de la fe en la familia real
Según una fuente cercana a la pareja, estos encuentros reflejan la importancia que ambos otorgan a la fe.
Una parte clave de su rol es reunirse, comprender y unir diferentes creencias y tradiciones espirituales, algo que ayuda a fortalecer los lazos entre las comunidades. Es también un objetivo en el que el padre de William, el rey Charles, ha puesto grandes esfuerzos para fomentar la armonía comunitaria.
El príncipe William, de 43 años, y Kate, princesa de Gales, de 44, esperan construir una sólida relación de trabajo con la nueva arzobispa, Sarah Mullally.
“Sé que compartimos la misma esperanza de un mundo mejor y espero trabajar juntos en los próximos años. Seguiré manteniéndolos a ellos y a su familia en mis oraciones,” dijo Mullally posteriormente.
Puede que el príncipe William aún tenga que convencer a algunos miembros del entorno real de su compromiso total con la religión convencional y tradicional. El respetado autor especializado en la realeza, Robert Hardman, señaló que William no es tan devoto como su padre.
“En los círculos reales no es ningún secreto que no comparte el sentido de la espiritualidad del rey, y mucho menos la inquebrantable devoción de la difunta reina hacia la Iglesia anglicana,” escribe Hardman sobre William en su libro de 2024, The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy.
La forma en la que el príncipe de Gales tiene una postura más moderna que el rey y como el rey une las religiones de Inglaterra
Sin embargo, personas cercanas a él han señalado que el príncipe de Gales refleja a la Gran Bretaña moderna, donde la asistencia a la iglesia está disminuyendo.
“Su padre es muy espiritual y le gusta hablar sobre la fe, pero el príncipe no,” escribió Hardman. “No va a la iglesia todos los domingos, pero tampoco lo hace la gran mayoría del país. Puede que asista en Navidad y Pascua, pero nada más. Respeta profundamente las instituciones, pero no se siente instintivamente cómodo en un entorno religioso.”
La diversidad y el carácter multirreligioso de Gran Bretaña (algo que, como príncipe Charles, él trabajó para fomentar mediante la cooperación y el entendimiento) fueron evidentes en la coronación del rey en mayo de 2023. El rey Charles se aseguró de que las principales religiones estuvieran representadas.
Un invitado al servicio en la Abadía de Westminster, Hitan Mehta, director ejecutivo del British Asian Trust, dijo a PEOPLE ese día: “Refleja al rey y su compromiso con la comprensión de las diferentes religiones y culturas en el Reino Unido. Lo entiende. Entiende a las personas de las que es jefe de Estado.”
“Creo que es una persona que entiende al Reino Unido y la diversidad de esta nación. También comprende los desafíos que enfrentan las personas aquí en el Reino Unido,” añadió Mehta.
“La diversidad fue evidente, desde los jóvenes que han participado en programas benéficos hasta superestrellas globales. Conocí a personas de todo el país y de todas las comunidades. Fue una sensación muy especial.”
Mehta agregó: “Y luego, al final, el gran rabino, el líder hindú, el líder musulmán y el líder budista estaban todos allí, hablando al unísono, lo que fue un poderoso testimonio de la inclusión de las comunidades religiosas en el Reino Unido. Y también estuvo presente el cardenal [católico] de Westminster.”