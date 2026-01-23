Kate Middleton y el príncipe William viven momento incómodo por el escándalo del expríncipe Andrés

El incidente tuvo lugar al llegar al pub The Gothenburg, en el pueblo de Fallin, donde un hombre que se encontraba entre la multitud comenzó a gritar preguntas dirigidas a la pareja real sobre el trato que la familia real ha dado a las acusaciones contra Andrés por su asociación con el polémico financista estadounidense.



It was not the welcome they expected, as Prince William and Kate Middleton were challenged over alleged Prince Andrew cover-up claims. pic.twitter.com/L36yepDzEh — Feminegra (@feminegra) January 20, 2026

Mientras algunos simpatizantes aplaudían a los príncipes, el manifestante cuestionó directamente al príncipe William y a Kate: “¿Cuánto tiempo llevan sabiendo de Andrés y Epstein?” y “¿Han estado encubriendo a Andrés?”, lo que generó un ambiente tenso y la intervención de seguridad para calmar la situación.

Finalmente un guardaespaldas de Kate y William se acercó al hombre y le dijo: “Está bien, señor, ya basta. Aquí hay niños. Soy policía, ¿ok?”.

Kate Middleton y príncipe William (Getty Images)

Aunque Andrés fue despojado de sus títulos y honores por el rey Carlos III, su figura sigue generando controversia para la monarquía británica. En octubre de 2025, fue formalmente destituido de sus títulos y privilegios después de se decidieran que su presencia perjudicaba la imagen de la Corona.