Los príncipes de Gales, Kate Middleton y el príncipe William, vivieron un tenso e incómodo momento durante uno de sus compromisos oficiales en Escocia el pasado 20 de enero, a causa de las secuelas del escándalo que rodea al ex príncipe Andrés y sus vínculos con el caso de Jeffrey Epstein.
Kate Middleton y el príncipe William viven momento incómodo por el escándalo del expríncipe Andrés
El incidente tuvo lugar al llegar al pub The Gothenburg, en el pueblo de Fallin, donde un hombre que se encontraba entre la multitud comenzó a gritar preguntas dirigidas a la pareja real sobre el trato que la familia real ha dado a las acusaciones contra Andrés por su asociación con el polémico financista estadounidense.
It was not the welcome they expected, as Prince William and Kate Middleton were challenged over alleged Prince Andrew cover-up claims. pic.twitter.com/L36yepDzEh
Mientras algunos simpatizantes aplaudían a los príncipes, el manifestante cuestionó directamente al príncipe William y a Kate: “¿Cuánto tiempo llevan sabiendo de Andrés y Epstein?” y “¿Han estado encubriendo a Andrés?”, lo que generó un ambiente tenso y la intervención de seguridad para calmar la situación.
Finalmente un guardaespaldas de Kate y William se acercó al hombre y le dijo: “Está bien, señor, ya basta. Aquí hay niños. Soy policía, ¿ok?”.
Aunque Andrés fue despojado de sus títulos y honores por el rey Carlos III, su figura sigue generando controversia para la monarquía británica. En octubre de 2025, fue formalmente destituido de sus títulos y privilegios después de se decidieran que su presencia perjudicaba la imagen de la Corona.
Las repercusiones para el expríncipe Andrés
Los reportes también señalan que las memorias póstumas de Virginia Giuffre, mujer que acusó al ex príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad y una de las principales denunciantes en el caso relacionado con Jeffrey Epstein, reactivaron con fuerza el escrutinio público y mediático en torno a la monarquía británica.
La publicación del material, que incluye testimonios personales, reflexiones inéditas y detalles sobre el impacto emocional de los hechos denunciados, volvió a colocar el nombre de Andrés en el centro de la conversación internacional.
Además, el contenido de estas memorias generó nuevas reacciones de organismos civiles y sectores de la opinión pública, quienes cuestionan nuevamente el manejo que la Casa Real dio al caso y exigen mayor transparencia, lo que ha incrementado la presión sobre los miembros activos de la familia real, incluidos el príncipe William y Kate Middleton.