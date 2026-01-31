El ex príncipe Andrés dijo a Jeffrey Epstein que era "el hermano que siempre soñó tener"

Jeffrey Epstein propuso al ex príncipe Andrés presentarle a una joven rusa para tener una cita a solas

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Jeffrey Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del ex financiero.

Andrés y Epstein mantuvieron comunicación por años (Davidoff Studios Photography/Getty Images)

En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla".

Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente. No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.