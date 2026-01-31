El ex príncipe Andrés dijo a Jeffrey Epstein que era "el hermano que siempre soñó tener"

El delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein propuso en 2010 al ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, presentarle a una joven rusa de 26 años, según nuevos documentos publicados el viernes por Washington; además, el hijo de Isabel II fue mencionado en nuevos y polémicos detalles del caso, como que en un mensaje le dijo al fallecido delincuente que era "el hermano que siempre soñó tener".
Entre los más de tres millones de páginas difundidas por el Departamento de Justicia estadounidense se aborda este tema, así como una invitación al Palacio de Buckingham que hizo Andrés Mountbatten-Windsor al fallecido Jeffrey Epstein.
Estos documentos incluyen tres fotografías del ex príncipe, sin fecha, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.
En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Jeffrey Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.
Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del ex financiero.
En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla".
Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente. No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.
El año pasado, Andrés Mountbatten-Windsor, quien siempre ha defendido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor debido a sus vínculos con Epstein. Su exesposa, Sarah Ferguson, también se vio salpicada por el escándalo.
En un correo electrónico publicado el viernes y fechado en agosto de 2009, Andrés le dice al multimillonario que es "el hermano que siempre soñó tener".
La publicación de las memorias póstumas de la fallecida Virginia Giuffre, que acusaba al ex príncipe Andrés de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en el Reino Unido.
En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.
Giuffre se quitó la vida en abril en su casa en Australia. Epstein se suicidó en prisión en 2019.
Según otros correos electrónicos, Epstein transfirió 10,000 libras en 2009 a la pareja de Peter Mandelson, una figura del Partido Laborista británico que fue destituido de su cargo de embajador en Estados Unidos el año pasado.
Reinaldo Ávila da Silva habría recibido esta suma para pagar, entre otras cosas, gastos médicos, cuando Mandelson era ministro de Comercio.
Con información de AFP