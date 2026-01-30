Bárbara de Regil y Sebastián Zurita se unen al elenco estelar de 'Carlota'

Carlota, producción de Sony Pictures Television que estará disponible en exclusiva en HBO Max, ha confirmado el inicio de sus grabaciones en España, así como la llegada al elenco de la miniserie de los actores Bárbara de Regil y Sebastián Zurita.
Carlota una historia marcada por el poder, el deseo y la lucha ideológica en el siglo 19, amplía su universo narrativo con la incorporación de varios nuevos personajes clave, interpretados por reconocidos talentos mexicanos e internacionales.
Bárbara de Regil (Rosario Tijeras) interpretará a Enriqueta Villalpando, una aristócrata de la corte. Mientras que Sebastián Zurita (Cómo sobrevivir a la soltería) será Leonardo Márquez, un militar y ex niño héroe.
Asímismo se confirmó que los actores españoles Álvaro Rico (Élite) y Clara Alvarado (La Casa de Papel) también se suman al reparto como Leopoldo, hermano de Carlota, y Paula Kolonitz, respectivamente.
¿De qué se trata la miniserie 'Carlota'?
Con México dividido por la guerra y la ideología como telón de fondo, Carlota reimagina el ascenso de Carlota y Maximiliano, aristócratas europeos cuyos ideales progresistas chocan con una corte reaccionaria ávida de control.
Con humor, audacia y libertad creativa, la serie explora el poder, el deseo, la traición y la política desde una perspectiva contemporánea, desafiando las narrativas históricas tradicionales y exponiendo el costo humano del imperio.
Concebida por el creador y showrunner Carlos Quintanilla Sakar y Adriana Pelusi, quien también es la guionista principal, Carlota se aleja deliberadamente de la solemnidad narrativa histórica para ofrecer una emotiva reinterpretación de los acontecimientos históricos.
'Carlota': equipo creativo, locaciones internacionales y una narrativa auténtica y diferente llegará a HBO Max
La serie será dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos (Como Agua para Chocolate) y Alejandro Bazzano (La Casa de Papel). La producción ejecutiva estará a cargo de Alejandro García, Carlos Quintanilla Sakar y Madeleine Contreras.
Carlota es una producción de Sony Pictures Television Latin America para HBO Max, donde estará disponible en exclusiva.
Las grabaciones se llevarán a cabo en varias localizaciones impactantes de España y Latinoamérica.
Con esta producción, HBO Max refuerza su compromiso de promover narrativas auténticas y ambiciosas, elaboradas con los más altos estándares creativos y diseñadas para conectar con el público local e internacional.