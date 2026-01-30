Bárbara de Regil y Sebastián Zurita se unen al elenco estelar de 'Carlota'

Bárbara de Regil y Sebastián Zurita se unen al elenco de 'Carlota'

Carlota una historia marcada por el poder, el deseo y la lucha ideológica en el siglo 19, amplía su universo narrativo con la incorporación de varios nuevos personajes clave, interpretados por reconocidos talentos mexicanos e internacionales.

Bárbara de Regil (Rosario Tijeras) interpretará a Enriqueta Villalpando, una aristócrata de la corte. Mientras que Sebastián Zurita (Cómo sobrevivir a la soltería) será Leonardo Márquez, un militar y ex niño héroe.

Bárbara de Regil se une al elenco de 'Carlota' (Instagram)

Asímismo se confirmó que los actores españoles Álvaro Rico (Élite) y Clara Alvarado (La Casa de Papel) también se suman al reparto como Leopoldo, hermano de Carlota, y Paula Kolonitz, respectivamente.