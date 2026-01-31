“Recordaremos los nombres de aquellos que murieron”: Bruce Springsteen compone canción contra el horror ICE y Trump

Bruce Springsteen compone "Streets of Minneapolis" tras el horror causado por ICE en esa ciudad

Bruce Springsteen, de 76 años, compuso la canción el sábado, después de que Alex Pretti, un enfermero estadounidense fuese abatido a tiros por agentes federales mientras grababa una operación antinmigración en Mineápolis.

La de Pretti fue la segunda muerte en esta ciudad de Minesota, donde a comienzos de mes los agentes federales dispararon contra Renee Good.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad (Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI)

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis", dijo el miércoles "The Boss" en sus redes sociales.