Espectáculos

“Recordaremos los nombres de aquellos que murieron”: Bruce Springsteen compone canción contra el horror ICE y Trump

El rockero Bruce Springsteen compuso la canción “Streets of Minneapolis” tras las muertes de civiles a manos de agentes del ICE.
sáb 31 enero 2026 12:54 PM
Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad (Getty Images)

El rockero Bruce Springsteen interpretó su canción "Streets of Minneapolis" en las calles de esta ciudad estadounidense el viernes, en un concierto benéfico de protesta por la arremetida contra la inmigración ilegal de Donald Trump que cobró la vida de dos estadounidenses.

Bruce Springsteen compone "Streets of Minneapolis" tras el horror causado por ICE en esa ciudad

Bruce Springsteen, de 76 años, compuso la canción el sábado, después de que Alex Pretti, un enfermero estadounidense fuese abatido a tiros por agentes federales mientras grababa una operación antinmigración en Mineápolis.

La de Pretti fue la segunda muerte en esta ciudad de Minesota, donde a comienzos de mes los agentes federales dispararon contra Renee Good.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad (Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI)

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis", dijo el miércoles "The Boss" en sus redes sociales.

‘Streets of Minneapolis’ recuerda a la canción ganadora del Oscar ‘Streets of Philadelphia’

La pista, que hace referencia a su oscarizada "Streets of Philadelphia", retumbó este viernes en vivo en un concierto benéfico organizado por el exguitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, en Mineápolis para protestar contra estas acciones.

Morello y Springsteen no sólo comparten una vena social, visible dentro y fuera de los escenarios, sino que han colaborado juntos musicalmente en varias ocasiones.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images for ABA)

Springsteen le envió "Streets of Minneapolis" a Morello en busca de opinión.

"Y él dice: 'Bruce, matizar es bueno, pero a veces hay que patearlos en los dientes'", respondió el colega.

"Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto", reza la canción disponible en plataformas de streaming.

Donald Trump
Donald Trump (Alex Wong/Getty Images)

"Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis", canta el estribillo del sombrío sencillo.

Bruce Springsteen, una voz que cuestiona y critica el poder desde la música

El intérprete de "Born in the USA" es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la adminsitración del presidente Trump.

Expresó apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata a la presidencia Kamala Harris.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad (Jesse Grant/Getty Images for 20th Century Studios)

El año pasado, afirmó en un concierto que Trump estaba "revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural".

En respuesta, Trump lo llamó "un imbécil desagradable".

Con información de AFP

Bruce Springsteen

Portada Quien Octubre 25

