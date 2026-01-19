La princesa Eugenia de York decidió romper todo contacto con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, conocido como el expríncipe Andrés, en medio del escándalo que lo vincula con el fallecido empresario Jeffrey Epstein y que llevó al retiro de sus títulos y honores reales.
Princesa Eugenia le da la espalda al ex príncipe Andrés y corta toda comunicación con él
Según reportes de la prensa inglesa, Eugenia, quien conserva su título de princesa como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre, e incluso no lo visitó durante la pasada temporada navideña.
Una fuente citada por Daily Mail aseguró: “No hay ningún tipo de contacto, nada. Es como en el caso de Brooklyn Beckham: ella lo ha cortado por completo de su vida”.
Este distanciamiento se produce en medio de la fuerte presión que enfrenta el expríncipe Andrés tras la publicación de las memorias póstumas de una de las supuestas víctimas de Epstein, en las que lo acusa de abuso cuando ella era menor.
A raíz de este escándalo, el rey Carlos III tomó la inédita decisión de retirar todos los títulos reales a su hermano, provocando un deterioro significativo en su posición dentro de la familia real.
La postura de Eugenia estaría motivada por sus compromisos personales y éticos. La princesa es cofundadora de The Anti-Slavery Collective, una organización que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.
Por otra parte, mientras Eugenia opta por cortar la comunicación con su padre, su hermana mayor, la princesa Beatriz, parece estar manejando la situación con mayor tranquilidad, intentando equilibrar su apoyo familiar sin aislar totalmente a Andrés.
Los títulos, honores y funciones oficiales que ha perdido el expríncipe Andrés
El escándalo por su vinculación con Jeffrey Epstein tuvo consecuencias históricas para el príncipe Andrés. En 2022, la entonces reina Isabel II le retiró sus títulos militares honorarios y patronazgos reales, y le prohibió ejercer funciones públicas en nombre de la Corona.
Recientemente, el rey Carlos III dio un paso más al retirarle el tratamiento de Alteza Real y eliminar cualquier rol institucional restante, dejándolo completamente apartado de la vida oficial de la monarquía británica.
Además de la pérdida de títulos, Andrés ha sufrido un progresivo aislamiento dentro de su propia familia.
Mientras que a nivel social y mediático, su reputación quedó gravemente dañada, convirtiéndose en una figura incómoda para la monarquía y en uno de los mayores problemas de imagen que ha enfrentado la monarquía en las últimas décadas.