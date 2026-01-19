Princesa Eugenia le da la espalda al ex príncipe Andrés y corta toda comunicación con él

Según reportes de la prensa inglesa, Eugenia, quien conserva su título de princesa como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre, e incluso no lo visitó durante la pasada temporada navideña.

Una fuente citada por Daily Mail aseguró: “No hay ningún tipo de contacto, nada. Es como en el caso de Brooklyn Beckham: ella lo ha cortado por completo de su vida”.

Este distanciamiento se produce en medio de la fuerte presión que enfrenta el expríncipe Andrés tras la publicación de las memorias póstumas de una de las supuestas víctimas de Epstein, en las que lo acusa de abuso cuando ella era menor.

Princesa Eugenia y el exprincipe Andrés. (Getty Images)

A raíz de este escándalo, el rey Carlos III tomó la inédita decisión de retirar todos los títulos reales a su hermano, provocando un deterioro significativo en su posición dentro de la familia real.

La postura de Eugenia estaría motivada por sus compromisos personales y éticos. La princesa es cofundadora de The Anti-Slavery Collective, una organización que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.

Por otra parte, mientras Eugenia opta por cortar la comunicación con su padre, su hermana mayor, la princesa Beatriz, parece estar manejando la situación con mayor tranquilidad, intentando equilibrar su apoyo familiar sin aislar totalmente a Andrés.