Expríncipe Andrés y Sarah Ferguson quieren vender objetos de valor de la Familia Real

La mudanza de los exduques de York, quienes han vivido en Royal Lodge durante casi 30 años, se produce tras la decisión del rey Carlos III, en octubre pasado, de retirar a Andrés todos sus honores y el tratamiento de príncipe debido a su asociación con el escándalo de Jeffrey Epstein.

La medida incluía, además, que el hermano del monarca debía desocupar la propiedad antes del 5 de abril, fecha simbólica de la Pascua de 2026.

La posibilidad de que se pongan a la venta piezas como joyas, cartas privadas y otros objetos históricos vinculados a la reina Isabel II encendió las alarmas en el Palacio de Buckingham.

Sarah Ferguson y expríncipe Andrés (Getty Images)

Fuentes citadas por medios británicos señalan que una sola pieza ofertada públicamente podría desencadenar una “reacción inmediata y generalizada” y simbolizar una ruptura total entre Andrés y la familia real tanto a nivel institucional como personal.

Miembros cercanos a la familia real estarían monitoreando cuidadosamente si los bienes en poder de la pareja son de su pertenencia personal o si forman parte del patrimonio de la Casa de Windsor, que estaría protegido legalmente.

La preocupación radica no solo en el valor económico de los objetos, sino también en su importancia histórica y emocional, lo que, según críticos, convertiría cualquier venta en un “peor escenario posible” para la Corona.