Ex príncipe Andrés considera 'desaparecer o fingir su muerte' tras escándalo Jeffrey Epstein

Ex príncipe Andrés habría planeado fingir su muerte para huir del escándalo de Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado formalmente de sus títulos reales tras la decisión del rey Carlos III en octubre de este año. Como parte de esa sanción, tuvo que abandonar su residencia histórica Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones valorada en decenas de millones de dólares y trasladarse a una vivienda más modesta dentro de la finca real en Sandringham.

¿Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas? (Pool/Getty Images)

En este contexto, personas cercanas al exduque describen un estado emocional “precario” y “aislado”, con signos de depresión severa tras sentirse despojado de su estatus social, su casa, su privilegio.

"Hay un pánico real tras bambalinas. Andrés está ahora completamente aislado y siente que lo ha perdido todo: su título, su hogar, su dignidad. La familia está aterrorizada por su capacidad para tomar medidas drásticas. Les ha dicho a todos que no le queda nada por lo que vivir", dijo la fuente.

Andrés, hermano menor del rey Carlos III perderá el título de príncipe (Robert Perry/Getty Images)

Otra fuente señaló que el hijo de la Reina Isabel II, se encuentra "devastado" tras la pérdida de lo que para él representaba formar parte de la monarquía británica.

"Este era su último hilo de pertenencia", dijo la fuente. "Perder la logia y el título de propiedad de la noche a la mañana lo ha devastado".

Sin embargo, esta última fuente insistió en que el ex príncipe había platicado recientemente con sus confidentes sobre "simplemente desaparecer, fingir su muerte, cualquier cosa para escapar de esta pesadilla", comentarios que han añadido urgencia a las preocupaciones del palacio.

El fin del ex príncipe Andrés llega tras años de indignación pública por su vínculo con el financiero caído en desgracia y convicto por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.

A pesar de haber negado repetidamente cualquier implicación indebida, el ex duque no ha logrado escapar de las consecuencias de su polémica entrevista de 2019 en Newsnight, en la que abordó sus relaciones con el abusador, tras la cual se vio obligado a retirarse de sus funciones públicas.