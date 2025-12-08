Andrew Mountbatten-Windsor (antes conocido como príncipe Andrés) atraviesa el momento más oscuro de su vida pública. Tras perder todos sus títulos y ser expulsado de su residencia en Windsor por su vínculo con el escándalo de abusos sexuales del fallecido Jeffrey Epstein, Andrés estaría ahora en una crisis profunda. Según informan medios británicos, hay rumores de una idea estremecedora: fingir su propia muerte para escapar del acoso mediático y del estigma social que lo persigue.
Ex príncipe Andrés considera 'desaparecer o fingir su muerte' tras escándalo Jeffrey Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado formalmente de sus títulos reales tras la decisión del rey Carlos III en octubre de este año. Como parte de esa sanción, tuvo que abandonar su residencia histórica Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones valorada en decenas de millones de dólares y trasladarse a una vivienda más modesta dentro de la finca real en Sandringham.
En este contexto, personas cercanas al exduque describen un estado emocional “precario” y “aislado”, con signos de depresión severa tras sentirse despojado de su estatus social, su casa, su privilegio.
"Hay un pánico real tras bambalinas. Andrés está ahora completamente aislado y siente que lo ha perdido todo: su título, su hogar, su dignidad. La familia está aterrorizada por su capacidad para tomar medidas drásticas. Les ha dicho a todos que no le queda nada por lo que vivir", dijo la fuente.
Otra fuente señaló que el hijo de la Reina Isabel II, se encuentra "devastado" tras la pérdida de lo que para él representaba formar parte de la monarquía británica.
"Este era su último hilo de pertenencia", dijo la fuente. "Perder la logia y el título de propiedad de la noche a la mañana lo ha devastado".
Sin embargo, esta última fuente insistió en que el ex príncipe había platicado recientemente con sus confidentes sobre "simplemente desaparecer, fingir su muerte, cualquier cosa para escapar de esta pesadilla", comentarios que han añadido urgencia a las preocupaciones del palacio.
El fin del ex príncipe Andrés llega tras años de indignación pública por su vínculo con el financiero caído en desgracia y convicto por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.
A pesar de haber negado repetidamente cualquier implicación indebida, el ex duque no ha logrado escapar de las consecuencias de su polémica entrevista de 2019 en Newsnight, en la que abordó sus relaciones con el abusador, tras la cual se vio obligado a retirarse de sus funciones públicas.
El vínculo controvertido entre el ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein
El ex príncipe Andrés, ex duque de York, ha sido ampliamente criticado y perseguido mediáticamente debido a su relación con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico sexual de menores.
Esta relación comenzó a principios de la década de 1990 y se intensificó durante los años 2000, cuando Andrés asistió a varias fiestas y eventos organizados por Epstein en Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los años, surgieron acusaciones de que Andrés habría estado presente en algunos de los encuentros ilegales organizados por Epstein, lo que lo vinculó directamente al escándalo de abusos sexuales.
En 2019, el duque concedió una polémica entrevista a la cadena BBC Newsnight, intentando aclarar su relación con Epstein.
Sin embargo, la entrevista fue ampliamente criticada por su falta de empatía hacia las víctimas y por las explicaciones que ofreció, lo que provocó una caída inmediata de su reputación pública.
A raíz de esto, Andrés se vio obligado a retirarse de sus deberes reales y ha enfrentado múltiples demandas civiles relacionadas con el caso. Aunque el duque niega cualquier implicación criminal, su vínculo con Epstein ha marcado profundamente su vida pública, convirtiéndolo en una figura controvertida dentro de la monarquía británica.