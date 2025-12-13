El ex príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson reaparecen en el bautizo de su nieta tras perder sus títulos

El ex príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson reaparecen en el bautizo de su nieta Athena

El príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson, hicieron su primera aparición pública en un evento familiar desde que él perdió formalmente todos sus títulos y honores reales. La ocasión fue el bautizo de su nieta Athena, hija de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, celebrado en la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres.

La ceremonia, de carácter privado y familiar, reunió a un círculo cercano de allegados de la pareja, con Athena, quien nació prematura el pasado 22 de enero, como protagonista.

Andrés llegó al servicio en un Range Rover en una entrada lateral a los terrenos del palacio el viernes por la mañana, con su ex esposa, Sarah Ferguson, llegando por separado más temprano el viernes.

La ceremonia, al parecer, contó únicamente con la presencia de familiares directos, sin asistencia de miembros de la realeza de alto rango.

Entre los invitados fueron vistos la hermana de Beatriz, la princesa Eugenia, su esposo, Jack Brooksbank, y el cantante James Blunt. Jack, de 39 años, acompañó a la pareja a través de las puertas del Palacio de St. James en Londres, donde tuvo lugar la discreta ceremonia en la Capilla Real.

Este bautizo representa la primera aparición oficial de Andrés en un acto de carácter real desde el funeral de la duquesa de Kent en septiembre, y tras meses de controversia por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, de los que él se ha defendido

La Capilla Real, histórica y tradicional, ya había sido escenario del bautizo de Sienna, la hija mayor de Beatrice y Edoardo, en mayo de 2022, así como de los bautizos de los príncipes George y Louis, subrayando la continuidad de estas celebraciones dentro de la familia real.