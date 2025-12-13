El ex príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson reaparecen en el bautizo de su nieta tras perder sus títulos

El ex príncipe Andrés Mountbatten‑Windsor y su ex esposa Sarah Ferguson hicieron una aparición discreta este viernes en el bautizo de su nieta, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, hija de la princesa Beatriz, el cual tuvo lugar en la Chapel Royal del Palacio de St. James’s en Londres. Este evento marcó su primera participación en un acto familiar desde que el rey Carlos III decidió retirarles formalmente sus títulos.
El príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson, hicieron su primera aparición pública en un evento familiar desde que él perdió formalmente todos sus títulos y honores reales. La ocasión fue el bautizo de su nieta Athena, hija de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, celebrado en la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres.
La ceremonia, de carácter privado y familiar, reunió a un círculo cercano de allegados de la pareja, con Athena, quien nació prematura el pasado 22 de enero, como protagonista.
Andrés llegó al servicio en un Range Rover en una entrada lateral a los terrenos del palacio el viernes por la mañana, con su ex esposa, Sarah Ferguson, llegando por separado más temprano el viernes.
La ceremonia, al parecer, contó únicamente con la presencia de familiares directos, sin asistencia de miembros de la realeza de alto rango.
Entre los invitados fueron vistos la hermana de Beatriz, la princesa Eugenia, su esposo, Jack Brooksbank, y el cantante James Blunt. Jack, de 39 años, acompañó a la pareja a través de las puertas del Palacio de St. James en Londres, donde tuvo lugar la discreta ceremonia en la Capilla Real.
Este bautizo representa la primera aparición oficial de Andrés en un acto de carácter real desde el funeral de la duquesa de Kent en septiembre, y tras meses de controversia por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, de los que él se ha defendido
La Capilla Real, histórica y tradicional, ya había sido escenario del bautizo de Sienna, la hija mayor de Beatrice y Edoardo, en mayo de 2022, así como de los bautizos de los príncipes George y Louis, subrayando la continuidad de estas celebraciones dentro de la familia real.
La vida familiar de Beatrice y Edoardo Mapelli Mozzi
La princesa Beatrice de York, hija del ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y Edoardo Mapelli Mozzi, empresario italiano de renombre, forman una familia que ha captado la atención de los medios desde su boda en julio de 2020 en el Royal Chapel del Royal Lodge, en Windsor.
La pareja, conocida por mantener un perfil relativamente discreto dentro de la familia real británica, dio la bienvenida a su primera hija, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, en septiembre de 2021. Posteriormente, en enero de 2025, nació su segunda hija, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, consolidando su pequeño pero cercano núcleo familiar.
Antes de casarse, Beatrice y Edoardo ya compartían una relación estable que comenzó a desarrollarse tras conocerse en eventos sociales y familiares.
Desde su matrimonio, la pareja ha procurado mantener un equilibrio entre la vida pública y la intimidad familiar, mostrando afecto por sus hijas y preservando la cercanía con los miembros de la familia real, aunque con ciertos límites dados los escándalos y tensiones recientes que rodean al entorno del ex príncipe Andrés.