Los príncipes Archie y Lilibet ayudan a Meghan y Harry a preparar comida para Thanksgiving en una cocina comunitaria

Nunca es demasiado pronto para ayudar y eso lo tienen bien claro los príncipes Archie y Lilibet, quienes se unieron al trabajo comunitario de sus papás, el príncipe Harry y Meghan Markle, y ayudaron a preparar alimentos en una cocina comunitaria de Los Ángeles, como parte de las celebraciones del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias.
Con el inicio de la temporada de acción de gracias, el príncipe Harry y Meghan Markle junto con el equipo de Archewell, se unieron a Our Big Kitchen Los Ángeles para preparar y empacar comidas para miembros de la comunidad que enfrentan inseguridad alimentaria.
Así lo dio a conocer la fundación humanitaria fundada por los duques de Sussex, a través de un comunicado, en el que resaltaron la labor filantrópica que realiza la cocina con la que sumaron esfuerzos este año.
“Our Big Kitchen Los Ángeles es una cocina comunitaria sin fines de lucro que reúne a personas para preparar y distribuir comidas frescas y de alta calidad a los angelinos que enfrentan dificultades”, se lee en el texto.
Ahí se explica que los alimentos (en cuya preparación también apoyaron Archie y Lilibet, hijos de Harry y Meghan) llegarán a escuelas locales, albergues, centros para personas mayores y otras organizaciones comunitarias que atienden a los vecinos del área más necesitados.
Para sumarse a las celebraciones y actividades concretas de lo que representa el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, ayudaron a preparar parte de los más de 70,000 alimentos que, como cada año, distribuye Our Big Kitchen Los Ángeles con el fin de fomentar un sentido de cuidado, conexión y pertenencia entre sus beneficiarios y los voluntarios que, como los Sussex dan una mano para ayudar.
A través de fotografías publicadas en el sitio web de la Fundación Archewell, se puede ver a los hijos de Harry y Meghan poner manos a la obra (con guantes) en la línea de producción de la comida que llegará a la población menos favorecida de Los Ángeles.
La Fundación Archewell de Harry y Meghan se hace presente en Thanksgiving
Las comidas preparadas durante la sesión en la que participaron todos los miembros de la familia Sussex se distribuyeron a organizaciones comunitarias como Los Ángeles Mercy Housing, Pico Union Project y PATH, según explica el documento.
El mismo añade que mantiene su compromiso de poner la compasión en acción, sirviendo y apoyando a las comunidades a nivel local y global.
“Con la llegada de la temporada navideña, celebramos a quienes trabajan a diario para garantizar que nadie se quede atrás y para que se satisfagan las necesidades de nuestros vecinos”, concluye el texto.