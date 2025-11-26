Los príncipes Archie y Lilibet ayudan a Meghan y Harry a preparar comida para Thanksgiving en una cocina comunitaria

Harry, Meghan y sus hijos realizan trabajo comunitario previo al Thanksgiving

Con el inicio de la temporada de acción de gracias, el príncipe Harry y Meghan Markle junto con el equipo de Archewell, se unieron a Our Big Kitchen Los Ángeles para preparar y empacar comidas para miembros de la comunidad que enfrentan inseguridad alimentaria.

Así lo dio a conocer la fundación humanitaria fundada por los duques de Sussex, a través de un comunicado, en el que resaltaron la labor filantrópica que realiza la cocina con la que sumaron esfuerzos este año.

Harry y Meghan y los príncipes Archie y Lilibet preparan comidas para Thanksgiving como parte de su trabajo comunitario (Fundación Archewell)

“Our Big Kitchen Los Ángeles es una cocina comunitaria sin fines de lucro que reúne a personas para preparar y distribuir comidas frescas y de alta calidad a los angelinos que enfrentan dificultades”, se lee en el texto.

Ahí se explica que los alimentos (en cuya preparación también apoyaron Archie y Lilibet, hijos de Harry y Meghan) llegarán a escuelas locales, albergues, centros para personas mayores y otras organizaciones comunitarias que atienden a los vecinos del área más necesitados.