Dejará de ser príncipe: Andrés, hermano menor de Carlos III, perderá el título que tenía por ser hijo de Isabel II

Este día, el Palacio de Buckingham comunicó que Andrés, el hermano menor del rey Carlos III, perderá el título de "príncipe", que le correspondía por derecho de nacimiento por ser hijo de la fallecida reina Isabel II.
Luego de que hace unas semanas renunció a sus otros títulos nobiliarios, en específico el de Duque de York, el royal caído en desgracia tras revelarse su conexión con la red de prostitución liderada por el fallecido Jeffrey Epstein será conocido simplemente como Andrés (o Andrew) Mountbatten Windsor.
Publicidad
El príncipe Andrés pierde el título nobiliario que le quedaba
El rey Carlos III comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, anunció el jueves el palacio de Buckingham.
"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisa el comunicado.
Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge. "Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa", según la misma fuente.
Publicidad
Esto dice el comunicado de Buckingham sobre el retiro del título de príncipe a Andrés, hermano de Carlos III
"Su Majestad ha iniciado hoy el proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del Príncipe Andrés. El Príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten Windsor", explica el breve comunicado que este día publicó el Palacio de Buckingham para dar a conocer la decisión del monarca británico ante la delicada y polémica situación que ha vivido su hermano menor desde que se hizo pública su relación con la red de prostitución que encabezaba el criminial convicto y fallecido Jeffrey Epstein.
Más adelante, el texto explica lo que sucederá con la residencia del antiguo duque de York.
"Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", señala el documento.
Finalmente, el mensaje de los reyes Carlos III y Camila es contundente. Dan la espalda a Andrés y se ponen del lado de las víctimas de Epstein.
"Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso", concluye el texto.