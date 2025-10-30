Dejará de ser príncipe: Andrés, hermano menor de Carlos III, perderá el título que tenía por ser hijo de Isabel II

Esto dice el comunicado de Buckingham sobre el retiro del título de príncipe a Andrés, hermano de Carlos III

"Su Majestad ha iniciado hoy el proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del Príncipe Andrés. El Príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten Windsor", explica el breve comunicado que este día publicó el Palacio de Buckingham para dar a conocer la decisión del monarca británico ante la delicada y polémica situación que ha vivido su hermano menor desde que se hizo pública su relación con la red de prostitución que encabezaba el criminial convicto y fallecido Jeffrey Epstein.

Más adelante, el texto explica lo que sucederá con la residencia del antiguo duque de York.

Andrés tendrá que dejar Royal Lodge y buscar una residencia privada (Robert Perry/Getty Images)

"Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", señala el documento.

Finalmente, el mensaje de los reyes Carlos III y Camila es contundente. Dan la espalda a Andrés y se ponen del lado de las víctimas de Epstein.

El príncipe Andrés pierde todos sus títulos y honores (WPA Pool/Getty Images)

"Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso", concluye el texto.