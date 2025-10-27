Tras escándalos, el príncipe Andrés podría abandonar su casa de 20 años solo si se cumple esta condición

El Príncipe Andrés estaría dispuesto a abandonar Royal Lodge bajo una condición

El Príncipe Andrés ha acordado abandonar el Royal Lodge en Windsor, donde ha residido desde hace más de 20 años, pero solo bajo una condición específica: mudarse a Frogmore Cottage, la residencia previamente ocupada por el Príncipe Harry y Meghan Markle.

Según informaciones de The Sun, el ex duque de York ha solicitado que su ex esposa, Sarah Ferguson, también se traslade a Adelaide Cottage, una propiedad cercana que pronto quedará vacía tras la mudanza del Príncipe William y Kate Middleton a Forest Lodge. Esta disposición permitiría a la pareja mantener su cercanía familiar y facilitar las visitas de sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz.

Forest Lodge es la nueva residencia de los príncipes de Gales. (Heritage Images/Getty Images)

Cabe destacar que, la solicitud de Andrés se produce en un contexto de creciente presión por parte de la Corona Británica. Tras su renuncia a los títulos reales y su implicación en el escándalo relacionado con Jeffrey Epstein, el monarca ha buscado una solución habitacional que permita al ex duque de York reducir su perfil público.

Frogmore Cottage, que fue renovado para los Sussex en 2019, ha permanecido vacío desde su salida en 2023. Aunque inicialmente Andrés rechazó mudarse debido al tamaño de la propiedad, ahora parece dispuesto a considerar la opción si se cumplen sus condiciones.