Tras los escándalos relacionados con Jeffrey Epstein y la posterior eliminación de su título de Duque de York, el Príncipe Andrés enfrenta una situación compleja en cuanto a su residencia oficial. Ahora, según fuentes cercanas, estaría dispuesto a abandonar el Royal Lodge en Windsor, donde ha vivido desde 2003, bajo una condición especial.
Tras escándalos, el príncipe Andrés podría abandonar su casa de 20 años solo si se cumple esta condición
El Príncipe Andrés estaría dispuesto a abandonar Royal Lodge bajo una condición
El Príncipe Andrés ha acordado abandonar el Royal Lodge en Windsor, donde ha residido desde hace más de 20 años, pero solo bajo una condición específica: mudarse a Frogmore Cottage, la residencia previamente ocupada por el Príncipe Harry y Meghan Markle.
Según informaciones de The Sun, el ex duque de York ha solicitado que su ex esposa, Sarah Ferguson, también se traslade a Adelaide Cottage, una propiedad cercana que pronto quedará vacía tras la mudanza del Príncipe William y Kate Middleton a Forest Lodge. Esta disposición permitiría a la pareja mantener su cercanía familiar y facilitar las visitas de sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz.
Cabe destacar que, la solicitud de Andrés se produce en un contexto de creciente presión por parte de la Corona Británica. Tras su renuncia a los títulos reales y su implicación en el escándalo relacionado con Jeffrey Epstein, el monarca ha buscado una solución habitacional que permita al ex duque de York reducir su perfil público.
Frogmore Cottage, que fue renovado para los Sussex en 2019, ha permanecido vacío desde su salida en 2023. Aunque inicialmente Andrés rechazó mudarse debido al tamaño de la propiedad, ahora parece dispuesto a considerar la opción si se cumplen sus condiciones.
El Príncipe Andrés vive en Royal Lodge sin pagar renta… y así lo hace legalmente
El Príncipe Andrés ha vivido en el Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones situada en Windsor Great Park, desde 2003. Sin embargo, a pesar de ocupar esta propiedad durante más de dos décadas, no ha realizado pagos de renta convencionales.
Según los términos de su contrato de arrendamiento, el cual fue revelado por The Times, el ex duque de York paga una renta simbólica de "una grano de pimienta (si se exige)" anualmente, una práctica legalmente válida que se utiliza para formalizar acuerdos sin implicar un pago monetario real.
Además de esta renta simbólica, el Andrés realizó un pago inicial de 1 millón de libras por el arrendamiento y asumió al menos 7.5 millones en costos de renovación de la propiedad en 2005. Este acuerdo le permite residir en el Royal Lodge hasta 2078. Sin embargo, si decide abandonar la propiedad antes de 2028, el Crown Estate estaría obligado a compensarlo con aproximadamente 558 mil libras además de pagos anuales compensatorios de 185,865 hasta el 25 año del arrendamiento