Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con la socialité Bettina Anderson en la Casa Blanca

Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con Bettina Anderson en la Casa Blanca

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., anunció oficialmente su compromiso con la modelo, socialité e influencer Bettina Anderson durante una recepción navideña celebrada en la Casa Blanca el pasado lunes por la noche.

La noticia fue dada a conocer por el mismo presidente Donald Trump, quien llamó a la pareja al podio para hacer el anuncio frente a los asistentes al evento

BREAKING 🚨 Donald Trump Jr just announced he is going marry his beautiful Girlfriend. I love it ❤️



pic.twitter.com/LgQUClH3KA — MAGA Voice (@MAGAVoice) December 16, 2025

Trump Jr., de 47 años, expresó su emoción al compartir que su prometida había aceptado la propuesta, agradeciéndole por ese único y significativo “sí”.

“No suelo quedarme sin palabras… pero quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘sí’”, dijo el político y empresario ante los presentes.

Bettina Anderson, de 39 años, describió la ocasión como “el fin de semana más inolvidable de mi vida” y afirmó sentirse “la persona más afortunada del mundo” por poder casarse con el amor de su vida.

Bettina Anderson y Donald Trump Jr. (Getty Images)

El compromiso de Trump Jr. se da después de su divorcio de Vanessa Trump, con quien tuvo cinco hijos, y tras un breve compromiso con Kimberly Guilfoyle.