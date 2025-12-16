Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su compromiso con la modelo y socialité Bettina Anderson durante una recepción realizada en la Casa Blanca. La pareja compartió su emoción con familiares y allegados, celebrando el inicio de una nueva etapa en su relación.
Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con la socialité Bettina Anderson en la Casa Blanca
Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con Bettina Anderson en la Casa Blanca
El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., anunció oficialmente su compromiso con la modelo, socialité e influencer Bettina Anderson durante una recepción navideña celebrada en la Casa Blanca el pasado lunes por la noche.
La noticia fue dada a conocer por el mismo presidente Donald Trump, quien llamó a la pareja al podio para hacer el anuncio frente a los asistentes al evento
BREAKING 🚨 Donald Trump Jr just announced he is going marry his beautiful Girlfriend. I love it ❤️— MAGA Voice (@MAGAVoice) December 16, 2025
pic.twitter.com/LgQUClH3KA
Trump Jr., de 47 años, expresó su emoción al compartir que su prometida había aceptado la propuesta, agradeciéndole por ese único y significativo “sí”.
“No suelo quedarme sin palabras… pero quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘sí’”, dijo el político y empresario ante los presentes.
Bettina Anderson, de 39 años, describió la ocasión como “el fin de semana más inolvidable de mi vida” y afirmó sentirse “la persona más afortunada del mundo” por poder casarse con el amor de su vida.
El compromiso de Trump Jr. se da después de su divorcio de Vanessa Trump, con quien tuvo cinco hijos, y tras un breve compromiso con Kimberly Guilfoyle.
La historia de amor de Bettina Anderson y Donald Trump Jr.
La relación entre Bettina Anderson y Donald Trump Jr. comenzó de manera discreta, lejos de los reflectores que suelen acompañar a la familia Trump.
Ambos se conocieron en círculos sociales vinculados a la filantropía y la vida pública en Florida, donde coincidieron por intereses comunes y una afinidad que fue creciendo con el paso de los meses.
Aunque al inicio mantuvieron su romance con bajo perfil, poco a poco empezaron a aparecer juntos en eventos sociales y familiares, confirmando que su vínculo se fortalecía.
Bettina, modelo, influencer y cofundadora de la ONG The Paradise Fund, encontró en Trump Jr. no solo a una pareja sentimental, sino a un aliado que comparte su interés por causas sociales y su cercanía con la vida pública.
Por su parte, el hijo mayor del presidente estadounidense volvió a apostar por el amor tras experiencias sentimentales previas ampliamente conocidas por la opinión pública.