Libro póstumo de Virginia Giuffre revela detalles negativos del príncipe Andrés tras tener relaciones sexuales con él

Así fue la relación del príncipe Andrés con Virginia Giuffre, según sus memorias póstumas

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre también describen cómo fue su relación con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, a quien había demandado en 2021.

Según el relato de Giuffre, le presentaron al duque de York en marzo de 2001, cuando ella se encontraba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein, quien se encuentra presa.

Maxwell despertó a Giuffre una mañana y le prometió a la adolescente, entonces menor de edad, que "igual que Cenicienta", iba a conocer "a un príncipe guapo".

Ghislaine Maxwell, reclutadora de la red de trata de Jeffrey Epstein (Getty Images)

De entre los detalles retorcidos que Virginia Giuffre revela en el texto, destaca el relato de cómo el príncipe Andrés adivinó su edad y la comparó con la de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. "Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú", habría dicho el príncipe, según establece el libro.

Ese día, Virginia y Andrés fueron a un club nocturno en el centro de Londres y, de acuerdo con las memorias, se asegura que el príncipe era "un bailarín algo torpe”, además de que la joven recordaba que “sudaba profusamente”.

Tras el escándalo Epstein, el príncipe Andrés perdió todos sus privilegios como royal (Ian Forsyth/Getty Images)

Esa noche, ambos habrían regresado a la casa de Ghislaine Maxwell, donde tuvieron relaciones sexuales, según los extractos publicados por The Guardian.