Virginia Giuffre, principal acusadora en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, relató en sus memorias póstumas sus relaciones como adolescente con el príncipe Andrés, sobre quien reveló detalles poco favorecedores en el texto y a quien acusó de creer que tener relaciones sexuales con ella "era su derecho de nacimiento".
Libro póstumo de Virginia Giuffre revela detalles negativos del príncipe Andrés tras tener relaciones sexuales con él
El diario británico The Guardian publicó este jueves algunos extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril pasado en Australia a los 41 años.
Giuffre se convirtió en la voz principal de las víctimas de la red de trata de personas establecida por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien a su vez se quitó la vida en prisión, en 2019, antes de llegar a ser juzgado.
En el libro Nobody's Girl (La chica de nadie), que saldrá a la venta el 21 de octubre, la víctima de Jeffrey Epstein asegura que el financiero la usó como "esclava sexual" a principios de la década de los 2000.
Así fue la relación del príncipe Andrés con Virginia Giuffre, según sus memorias póstumas
Las memorias póstumas de Virginia Giuffre también describen cómo fue su relación con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, a quien había demandado en 2021.
Según el relato de Giuffre, le presentaron al duque de York en marzo de 2001, cuando ella se encontraba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein, quien se encuentra presa.
Maxwell despertó a Giuffre una mañana y le prometió a la adolescente, entonces menor de edad, que "igual que Cenicienta", iba a conocer "a un príncipe guapo".
De entre los detalles retorcidos que Virginia Giuffre revela en el texto, destaca el relato de cómo el príncipe Andrés adivinó su edad y la comparó con la de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. "Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú", habría dicho el príncipe, según establece el libro.
Ese día, Virginia y Andrés fueron a un club nocturno en el centro de Londres y, de acuerdo con las memorias, se asegura que el príncipe era "un bailarín algo torpe”, además de que la joven recordaba que “sudaba profusamente”.
Esa noche, ambos habrían regresado a la casa de Ghislaine Maxwell, donde tuvieron relaciones sexuales, según los extractos publicados por The Guardian.
El detalle sobre la actitud del príncipe Andrés que revela Virginia Giuffre en sus memorias
Tras ese primer encuentro, Giuffre detectó un detalle sobre la actitud del príncipe. "Era lo suficientemente amistoso, pero aún así con un aire de derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", escribe la mujer.
A la mañana siguiente, Maxwell, según los extractos, la habría felicitado por su comportamiento con el duque de York: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió". En el texto, Virginia Giuffre afirma que el príncipe Andrés tuvo relaciones sexuales con ella en dos ocasiones más.
Ghislaine Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a mujeres menores de edad para la red de prostitución y trata de personas liderada por Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrés, quien ahora tiene 65 años, cayó en desgracia debido a su cercanía con Epstein y no interviene en actos públicos desde 2019. El hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones en su contra y evitó un juicio en Nueva York, con el pago de varios millones de dólares a Virginia Giuffre.
Con información de AFP