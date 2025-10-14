Filtran prueba que revela la relación cercana entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Un nuevo escándalo ha puesto al príncipe Andrés nuevamente en el centro del escrutinio público: un correo electrónico enviado en 2011 a Jeffrey Epstein revela que el miembro de la familia real británica tenía una relación cercana con el financiero, justo después de que apareciera una comprometedora foto del duque con Virginia Giuffre, quien acuso a Epstein de abuso sexual.
La prueba que revela una relación cercana del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein
Medios británicos revivieron un correo con fecha del 28 de febrero de 2011, enviado por el príncipe Andrés a Jeffrey Epstein . Lo más llamativo es el momento en que fue enviado: solo un día después de que saliera a la luz una controvertida foto del príncipe Andrés abrazando a Virginia Giuffre, la joven que más tarde lo acusó de abuso sexual.
La cercanía entre el financiero y el príncipe refuerza las dudas sobre el vínculo que mantenían en ese momento. En ese mensaje, Andrés le escribe a Epstein: “Estamos juntos en esto”, frase que pone en entredicho sus declaraciones previas de que había roto todo vínculo con él.
El correo, publicado revela un tono de cercanía y complicidad entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. En el mensaje, Andrés expresa: “¡Estoy igual de preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí!” y agrega: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo”.
También sugiere mantener el contacto con frases como “volveremos a jugar pronto” y finaliza el correo con su firma oficial: “A, Su Alteza Real el Duque de York, KG”.
Este nuevo hallazgo levanta dudas sobre la versión que Andrés dio en la entrevista de 2019 para BBC Newsnight, en la que aseguró que había cortado cualquier relación con Epstein en diciembre de 2010. La contradicción es particularmente significativa, pues el correo fue enviado unos meses después de esa supuesta ruptura.
Por otro lado, la publicación del correo coincide con otra revelación que involucra a la ex esposa de Andrés, la duquesa Sarah Ferguson, quien en 2011 habría enviado un mensaje a Epstein en el que lo elogiaba como “amigo fiel, generoso y supremo”, a pesar de las acusaciones que lo rodeaban. Estos documentos se suman al creciente escrutinio que enfrentan tanto el príncipe como su círculo cercano por sus vínculos con el financiero.
El escándalo del príncipe Andrés: las acusaciones de Virginia Giuffre que sacudieron a la realeza
El príncipe Andrés, duque de York e hijo de la reina Isabel II, fue acusado públicamente de abuso sexual por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso de tráfico sexual que involucró al financista Jeffrey Epstein. Giuffre afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones cuando tenía 17 años, entre 2001 y 2002, mientras era víctima de la red de explotación operada por Epstein y Ghislaine Maxwell. Según su testimonio, estos encuentros habrían ocurrido en Londres, Nueva York y en una isla privada en el Caribe.
Aunque Andrés siempre negó las acusaciones y sostuvo no recordar haber conocido a Giuffre (a pesar de una foto ampliamente difundida donde aparece abrazándola junto a Maxwell), el caso generó un escándalo global. En 2021, Giuffre presentó una demanda civil en Estados Unidos contra el príncipe, lo que llevó a una fuerte presión pública y mediática sobre la familia real británica.
En enero de 2022, el Palacio de Buckingham anunció que Andrés perdería sus títulos militares y dejaría de representar oficialmente a la Corona. Un mes después, en febrero, el duque llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, sin admitir culpabilidad, pero aceptando pagar una suma millonaria para evitar que el caso siguiera en los tribunales. El acuerdo incluyó una donación a una organización benéfica en favor de las víctimas de abuso.
Aunque legalmente el caso se cerró, el daño a la imagen pública del príncipe fue irreversible, y hasta hoy continúa siendo una figura controvertida dentro y fuera de la realeza británica.