Filtran prueba que revela la relación cercana entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

La prueba que revela una relación cercana del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Medios británicos revivieron un correo con fecha del 28 de febrero de 2011, enviado por el príncipe Andrés a Jeffrey Epstein . Lo más llamativo es el momento en que fue enviado: solo un día después de que saliera a la luz una controvertida foto del príncipe Andrés abrazando a Virginia Giuffre, la joven que más tarde lo acusó de abuso sexual.

La cercanía entre el financiero y el príncipe refuerza las dudas sobre el vínculo que mantenían en ese momento. En ese mensaje, Andrés le escribe a Epstein: “Estamos juntos en esto”, frase que pone en entredicho sus declaraciones previas de que había roto todo vínculo con él.

Según los rumores, el príncipe Andrew se habría encontrado en tres ocasiones con Virgina Roberts. (Shutterstock)

El correo, publicado revela un tono de cercanía y complicidad entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. En el mensaje, Andrés expresa: “¡Estoy igual de preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí!” y agrega: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo”.

También sugiere mantener el contacto con frases como “volveremos a jugar pronto” y finaliza el correo con su firma oficial: “A, Su Alteza Real el Duque de York, KG”.

Este nuevo hallazgo levanta dudas sobre la versión que Andrés dio en la entrevista de 2019 para BBC Newsnight, en la que aseguró que había cortado cualquier relación con Epstein en diciembre de 2010. La contradicción es particularmente significativa, pues el correo fue enviado unos meses después de esa supuesta ruptura.

El príncipe Andrés. (The Grosby Group)

Por otro lado, la publicación del correo coincide con otra revelación que involucra a la ex esposa de Andrés, la duquesa Sarah Ferguson, quien en 2011 habría enviado un mensaje a Epstein en el que lo elogiaba como “amigo fiel, generoso y supremo”, a pesar de las acusaciones que lo rodeaban. Estos documentos se suman al creciente escrutinio que enfrentan tanto el príncipe como su círculo cercano por sus vínculos con el financiero.