Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Meghan Markle en la mira: su pavo de Thanksgiving desata críticas por supuesta falta de higiene

Usuarios en redes sociales apodaron a Meghan como ‘Salmonella Sussex’ tras cuestionar sus hábitos en la cocina.
lun 01 diciembre 2025 04:44 PM
meghan-markle-se-burla-de-modelo.jpg
Meghan Markle (Getty Images)

Una vez más, Meghan Markle generó controversia este fin de semana tras compartir un video en redes sociales donde prepara un pavo para la cena de Thanksgiving. Sin embargo, lo que pretendía ser un momento familiar terminó convirtiéndose en blanco de críticas por su "dudoso" manejo de higiene en la cocina.

Publicidad

Con motivo de Thanksgiving, Meghan Markle volvió a ser la protagonista de las redes sociales, luego de que compartió un video casero que pretendía mostrar un momento relajado en la cocina, pero terminó siendo blanco de críticas.

En el clip que publicó en su cuenta de Instagram, aparece Meghan sazonando el pavo en una bandeja, frotándolo con especias y ralladura de limón mientras tiene puestos algunos anillos y pulseras.

Ese simple detalle bastó para que decenas de usuarios cuestionaran sus prácticas culinarias; algunos incluso la apodaron irónicamente “Salmonella Sussex”.

Las críticas en redes circularon de manera rápida. Comentarios como “¿quién cocina con joyas puestas?” o “eso es garantía de bacterias” surgieron de forma casi instantánea. Varios usuarios señalaron incluso riesgos de contaminación cruzada, sobre todo porque el pavo estaba crudo.

meghan-markle-prepara-pavo-thanksgiving.jpg
Meghan Markle es criticada por la supuesta falta de higiene al cocinar un pavo en Thanksgiving. (Instagram)

Publicidad

Meghan Markle y el príncipe Harry suman a sus hijos a su labor solidaria por Thanksgiving

Para celebrar el tradicional Thanksgiving, Meghan Markle y el príncipe Harry se unieron a su compromiso comunitario habitual: junto a sus hijos Archie y Lilibet, participaron en la preparación de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad en Los Ángeles.

Harry y Meghan y sus hijos Archie y Lilibet preparan comidas para Thanksgiving como parte de su trabajo comunitario
Harry y Meghan y los príncipes Archie y Lilibet preparan comidas para Thanksgiving como parte de su trabajo comunitario (Fundación Archewell)

A través de su fundación Archewell Foundation, colaboraron con la cocina-refugio Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), dedicándose a cocinar, empacar comidas y coordinar la distribución hacia escuelas, albergues y hogares que por ahora lo necesitan.

Harry y Meghan y sus hijos Archie y Lilibet preparan comidas para Thanksgiving como parte de su trabajo comunitario
Harry y Meghan y los príncipes Archie y Lilibet preparan comidas para Thanksgiving como parte de su trabajo comunitario (Fundación Archewell)

En las fotos publicadas por la fundación se ve a los pequeños Archie y Lilibet con guantes, poniéndose manos a la obra junto a sus papás: desde preparar mezclas y amasar, hasta empaquetar alimentos listos para entregar.

Publicidad

Tags

Meghan Markle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad