Una vez más, Meghan Markle generó controversia este fin de semana tras compartir un video en redes sociales donde prepara un pavo para la cena de Thanksgiving. Sin embargo, lo que pretendía ser un momento familiar terminó convirtiéndose en blanco de críticas por su "dudoso" manejo de higiene en la cocina.
Meghan Markle en la mira: su pavo de Thanksgiving desata críticas por supuesta falta de higiene
Con motivo de Thanksgiving, Meghan Markle volvió a ser la protagonista de las redes sociales, luego de que compartió un video casero que pretendía mostrar un momento relajado en la cocina, pero terminó siendo blanco de críticas.
En el clip que publicó en su cuenta de Instagram, aparece Meghan sazonando el pavo en una bandeja, frotándolo con especias y ralladura de limón mientras tiene puestos algunos anillos y pulseras.
Meghan Markle roasted as ‘Salmonella Sussex’ for Thanksgiving turkey faux pas https://t.co/c6FMDGEiLk pic.twitter.com/6kfiatRwNb— Page Six (@PageSix) November 30, 2025
Ese simple detalle bastó para que decenas de usuarios cuestionaran sus prácticas culinarias; algunos incluso la apodaron irónicamente “Salmonella Sussex”.
Las críticas en redes circularon de manera rápida. Comentarios como “¿quién cocina con joyas puestas?” o “eso es garantía de bacterias” surgieron de forma casi instantánea. Varios usuarios señalaron incluso riesgos de contaminación cruzada, sobre todo porque el pavo estaba crudo.
Meghan Markle y el príncipe Harry suman a sus hijos a su labor solidaria por Thanksgiving
Para celebrar el tradicional Thanksgiving, Meghan Markle y el príncipe Harry se unieron a su compromiso comunitario habitual: junto a sus hijos Archie y Lilibet, participaron en la preparación de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad en Los Ángeles.
A través de su fundación Archewell Foundation, colaboraron con la cocina-refugio Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), dedicándose a cocinar, empacar comidas y coordinar la distribución hacia escuelas, albergues y hogares que por ahora lo necesitan.
En las fotos publicadas por la fundación se ve a los pequeños Archie y Lilibet con guantes, poniéndose manos a la obra junto a sus papás: desde preparar mezclas y amasar, hasta empaquetar alimentos listos para entregar.