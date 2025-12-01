Meghan Markle en la mira: su pavo de Thanksgiving desata críticas por supuesta falta de higiene

Con motivo de Thanksgiving, Meghan Markle volvió a ser la protagonista de las redes sociales, luego de que compartió un video casero que pretendía mostrar un momento relajado en la cocina, pero terminó siendo blanco de críticas.

En el clip que publicó en su cuenta de Instagram, aparece Meghan sazonando el pavo en una bandeja, frotándolo con especias y ralladura de limón mientras tiene puestos algunos anillos y pulseras.

Meghan Markle roasted as ‘Salmonella Sussex’ for Thanksgiving turkey faux pas https://t.co/c6FMDGEiLk pic.twitter.com/6kfiatRwNb — Page Six (@PageSix) November 30, 2025

Ese simple detalle bastó para que decenas de usuarios cuestionaran sus prácticas culinarias; algunos incluso la apodaron irónicamente “Salmonella Sussex”.

Las críticas en redes circularon de manera rápida. Comentarios como “¿quién cocina con joyas puestas?” o “eso es garantía de bacterias” surgieron de forma casi instantánea. Varios usuarios señalaron incluso riesgos de contaminación cruzada, sobre todo porque el pavo estaba crudo.